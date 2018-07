Stripklub ville ikke lukke kvinde ind - nu får hun erstatning

Det var i strid med ligestillingsloven, at en kvinde i foråret blev nægtet adgang til en stripklub på grund af sit køn.

Det er Ligebehandlingsnævnet kommet frem til i en afgørelse.

Stripklubben afviser, at hun blev nægtet adgang, fordi hun var kvinde.

Stripklubben har forklaret, at kvinden kan have været aggressiv eller fuld eller ikke levet op til stedets dresscode. Man tilføjer derudover, at man driver en privat beværtning, og at man derfor kan afvise, hvem man vil.

Det var søndag 1. april klokken 03.30, at kvinden sammen med sin kæreste ville ind på klubben. Dørmanden oplyste, at kvinder ikke bliver lukket ind på stripklubben, medmindre de er en del af en stor gruppe.

Men Ligebehandlingsnævnet afviser, at stripklubbens forklaringer er gyldige, og stripklubben skal dermed betale 2500 kroner til kvinden i erstatning.

Nævnet bemærker dog, at stripklubben selv fastsætter sine retningslinjer for, hvilke krav der generelt stilles for at få adgang til klubben. Det gælder eksempelvis, hvilken påklædning man møder op i.

Retningslinjerne må dog ikke være i strid med blandt andet diskriminationsreglerne, og det har altså været tilfældet her, beslutter nævnet.

Af afgørelsen fremgår det ikke, hvor i landet at episoden fandt sted.