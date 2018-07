Hollandsk bank stævner region i sag om ambulancedrift

Falck brød konkurrencereglerne, da de drænede Region Syddanmark for reddere, lyder en af de foreløbige konklusioner fra Konkurrencestyrelsen. Falcks topchef, Jakob Riis, er uenig, men undskylder alligevel for, at selskabets topledelse opildnede til en kultur, der lagde sten i vejen for konkurrenten Bios.