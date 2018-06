Trods alvorlig cybertrussel: Virksomheder afviser statens værn mod cyberangreb

Selv om cyberangreb er blevet udråbt af regeringen som den største trussel mod Danmarks sikkerhed, afviser både myndigheder og virksomheder at deltage i det helt centrale og statslige sensornetværk mod cyberangreb.

Det fremgår af en ny årsberetning fra Center for Cybersikkerhed, CFCS. Dermed er statens stort anlagte sensornetværk udfordret og ramt af kritik, allerede inden det er færdigbygget.

Hvis den sikkerhed, staten tilbyder, ikke matcher de trusler, man oplever, så vælger man det fra. Morten Rosted Vang, chefkonsulent i Dansk Industri (DI) Hvis den sikkerhed, staten tilbyder, ikke matcher de trusler, man oplever, så vælger man det fra.

Chefen for CFCS, Thomas Lund-Sørensen, bekræfter, at ingen nye virksomheder eller myndigheder kom med i netværket sidste år. Tværtimod trak to aktører sig ud i et år, da to store cyberangreb hærgede kloden.

»Der er en række udfordringer i forbindelse med tilslutning til vores sensornetværk. For det første er tilslutning ikke relevant for alle. Sensorerne er især relevante for dem, som er udsat for de allermest avancerede trusler,« siger Thomas Lund-Sørensen.



CFCS har nu i alt 39 tilslutningsaftaler til sensornetværket, der de kommende år skal sikre Danmark mod den stigende cybertrussel. Men selv om det ifølge det nye seksårige forsvarsforlig, som blev indgået i januar, står klart, at sensornetværket skal styrkes, opsagde bl.a. telegiganten TDC sidste år aftalen med den danske spiontjeneste. TDC oplyser, at selskabet stadig evaluerer sin »beskyttelsesstrategi«.

Ifølge chefkonsulent i Dansk Industri (DI) Morten Rosted Vang har FE de seneste år sat for snævert fokus på »de mere avancerede cyberangreb fra statslige aktører«. Men da det ikke er dem, virksomhederne generelt angribes af, gider de ikke være med.

»Hvis den sikkerhed, staten tilbyder, ikke matcher de trusler, man oplever, så vælger man det fra,« siger han.

Kun to private virksomheder har meldt sig for at blive beskyttet: Spiontjenestes milliarddyre sikkerhedsprogram møder kritik Alt fra kampfly til almindelige computere i forsvaret skal have opgraderet deres systemer, så de kan modstå cyberangreb og komme på statens sensornetværk mod cyberangreb. Til gengæld kniber det med at få private virksomheder til at tilslutte sig. Det er der flere gode grunde til, siger kritikere.

Også Region Hovedstaden, som står for hospitalerne i hovedstaden, har ifølge Thomas Lund-Sørensen valgt at opsige aftalen. Ifølge Carsten Nørgaard Laugesen, vicedirektør med ansvar for it i regionen, sker det pga. tekniske problemer. Samtidig har regeringen i en ny cybersikkerhedsstrategi lagt op til at give CFCS øgede overvågningsbeføjelser i kampen mod cyberangreb, også i sundhedssektoren.

»Hvis CFCS får udvidede beføjelser, har regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tidligere meldt ud, at der skal være en politisk behandling af dette,« siger Carsten Nørgaard Laugesen.