Danmark kalder til klimakrig mod EU's bilindustri

Den europæiske bilindustri har været for sløv til at tage klimakampen alvorligt. Men det skal være slut nu, mener den danske regering.

Den vil indføre hårde krav til VW, Renault og resten af branchen: Nu skal de producere biler, der udleder markant mindre CO2.

Det skriver Politiken.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil have sænket udledningen af drivhusgasser som især CO2 fra person- og varebiler med mindst 40 procent. Det skal især ske ved at stille ambitiøse krav til bilfirmaerne.

Det krav vil han stille mandag på et ministermøde i Bruxelles.

- 20 procent af CO2-udledninger kommer fra vores biler, lastbiler og varebiler, og derfor er det helt nødvendigt, at der stilles massive krav til bilindustrien om at reducere udledningerne, siger ministeren til Ritzau.

Det er et markant hårdere mål, end det EU-Kommissionen og de fleste andre EU-lande lægger op til. Kommissionens forslag er, at drivhusgasser fra transporten skal skæres med 30 procent.

- Vi producerer ikke biler i Danmark, og derfor har vi muligheder for markant at presse på i forhold til, at de lande, hvor der er bilproducenter i, reducerer udledningerne markant, siger Lars Christian Lilleholt.

Meldingen kommer som en overraskelse for regeringens faste kritikere i både oppositionen og græsrodsmiljøet.

- Med det udspil lægger vi os klart i den gode ende i EU – der, hvor Danmark bør ligge og historisk har ligget.

- Det er her, Danmark hører hjemme, siger Jeppe Juul, der er transportpolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd, til Politiken.

Samme holdning har Morten Helveg Petersen, der er medlem af Europa-Parlamentet for de radikale og meget aktiv i klimadiskussionerne i EU.

- Jeg synes, at det klæder regeringen at ville noget på det grønne område, og det synes jeg faktisk, er tilfældet her.

- Vi har et kæmpe efterslæb på transportsektoren. Vi er nødt til at gøre transport grønnere, hvis det er, at vi skal bekæmpe klimaforandringerne, siger han til Ritzau.