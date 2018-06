Ny undersøgelse: Digital mobning fordobler risikoen for selvskade og selvmordsforsøg

Hadegrupper og dødstrusler på Facebook, ondskabsfulde kommentarer på Instagram og deling af krænkende billeder på Snapchat. Mobning blandt unge finder i stigende grad sted på nettet, og det har store konsekvenser for dem, det går ud over.

En ny undersøgelse fra Swansea University i Storbritannien, viser, at unge under 25, der er udsat for digital mobning, har dobbelt så stor risiko for at begå selvskade eller forsøge selvmord sammenlignet med unge, som ikke har været udsat for det.

16-årige Nanna Jensen, der går i 9. klasse på Halvorsminde Efterskole i Nordjylland, er en af de unge, der har været udsat for mobning på nettet, og som efterfølgende begyndte at skade sig selv. Det fortæller hun til DR.

For hende startede det i 5. klasse, da en ny dreng i klassen ikke syntes, Nanna Jensen passede ind og derfor begyndte at mobbe hende. Drengen fik hurtigt de andre børn i klassen med på mobningen, som startede på skolen men hurtigt rykkede over på de sociale medier.

Særligt én episode på det social medie ask.fm står stadig meget tydelig i Nanna Jensens hukommelse.

»Jeg havde ikke været derinde i et stykke tid, og så kunne jeg se, jeg var blevet bombet med trusler af folk, der sagde, jeg var klam. Det rammer hårdt, når man åbner sine sociale medier og ser sådan noget,« siger hun til DR.

Hun prøvede i lang tid selv at håndtere mobningen, og først i 8. klasse kontaktede Nanna Jensen Børnetelefonen for at få hjælp til at håndtere situationen. Senere fik hun også hjælp af sine forældre.

Ifølge Ann John, der er professor ved Swansea University Medical School og står bag den nye forskning, bør digital mobning tænkes meget mere ind i hele forebyggelsen og indsatsen mod mobning. Hun mener, at særligt skolerne bør spille en større rolle, når det kommer til at lære børn, hvordan man opfører sig på nettet.

Nanna Jensen har det bedre i dag og har siden fået masser af venner, men den langvarige digitale mobning har gjort, at hendes selvværd er blevet lavere, og at hun i dag har svært ved at håndtere kritik og konflikter.