Tyskland og Holland lægger afstand til Lars Løkkes nye prestigeprojekt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom med en opsigtsvækkende nyhed grundlovsdag, da han annoncerede, at der inden årets udgang vil være præsenteret et pilotprojekt, hvor afviste asylsøgere flyttes til et udsendelsescenter i et land i Europa, der skulle være så lidt attraktivt, at det vil dæmpe migranters lyst til at søge hertil.

Løkke sagde da, at Tyskland, Holland og Østrig er med i »kredsen af lande, som sammen med Danmark arbejder med de her ting«.

Men mens Østrig støtter projektet, lyder der stik modsatte signaler fra regeringerne i Holland og Tyskland.

Hollands premierminister, Mark Rutte, siger, at »der cirkulerer rygter om, at der skulle være et forslag på bordet«:



»Men jeg er ikke bekendt med konkrete forslag, og Holland har ikke lagt noget på bordet.«

Det tyske indenrigsministerium oplyser, at »forbundsregeringen er ikke bekendt med nogen detaljer om den danske plan«.

Løkke planlægger udsendelseslejr: Afviste asylsøgere skal sendes til et land i Europa

S-formand Mette Frederiksen mener, at Løkke nu må forklare sig under ministeransvar i Folketinget:

»Det lyder alvorligt. Som statsminister skal man være præcis om, hvilket samarbejde man har med andre lande. Det er vigtigt, at vi ved, hvad Danmark er i gang med.«

Lars Løkke Rasmussen fastslår, at der har været en »dialog« om asylpolitik i en kreds af lande, der inkluderer Holland og Tyskland.

»Men jeg forestiller mig ikke, at Tyskland er med i noget pilotprojekt.«

Hvorfor nævner du dem så som et land, I samarbejder med?

»Fordi det udtrykker, hvad der er rigtigt i den sammenhæng, det blev sagt. Nemlig at der i en kreds af lande har været en dialog, som stadig pågår, og som handler om, hvordan man mere fundamentalt får løst asylproblemerne. I den kreds eksisterer forskellige idéer. Bl.a. idéen om at lave et pilotprojekt i en kreds af lande. Det er ikke nødvendigvis det samme, som at den bredere kreds, der har talt om tingene, er den samme kreds, der skal lave pilotprojekterne.«

Europa leder efter en løsning - sammen og hver for sig Den tyske regering er ved at sprænges af indre spændinger. Danmark forsøger at mønstre en udbrydergruppe. Andre lande prøver at samle stumperne af europæisk sammenhold. De kommende uger kulminerer tre års kamp om det rette svar på flygtninge- og migrantkrisen i Europa.