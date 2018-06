Discountkæde indfører aldersbegrænsning på energidrik

Red Bull, Cult Raw og Monster Energy.



Det er blot nogle af de populære energidrikke, der snart kræver billeddokumentation ved kassen i Lidl.

Fra d. 31. september 2018 er det nemlig ikke længere muligt for børn og unge under 16 år at købe energidrikke med et højt indhold af koffein og sukker i dagligvarekædens butikker.

Fremover skal kunder således kunne fremvise gyldigt billeddokumentation for at købe energidrikke med højt sukkerindhold og mere end 150 mg. koffein pr. liter.

»Vi har igennem et stykke tid oplevet en stigning i forbruget af energidrikke i vores butikker, og som dagligvarekæde påtager vi os et samfundsansvar. Vi har valgt at lytte til vores kunder og eksperterne på områdets stigende bekymring omkring indtagelse af energidrikke blandt børn og unge,« forklarer adm. direktør for Lidl, Dirk Fust.

Der er sunde alternativer til energidrikke

Koffeinholdige drikke - 250 ml. Kaffe: 80-100 mg. koffein Energidrik: 80 mg. koffein Sort te: 60-80 mg. koffein Cola: 20-24 mg. koffein I Danmark er det lovligt at tilsætte maks. 32 mg. koffein pr. deciliter i energidrikke.

Ifølge tal fra Bryggeriforeningen er salget af alle slags energidrikke steget med 41 procent fra 2016 til 2017. Udviklingen har bl.a. været med til at skabe en større interesse for de bivirkninger, som indtaget har for børn og unge.

Hvis man læser det med småt, der står bag på flaskerne og dåserne, kommer Fødevarestyrelsen med en løftet pegefinger til både børn, gravide og ammende kvinder om at holde sig fra de energidrikke med et højt koffeinindhold.

DTU Fødevareinstituttet anbefaler ligeledes, at børn og unge begrænser deres daglige koffeinindtag til 2,5 mg. per kilogram, de vejer, og helt holder sig fra energidrikke med højt koffeinindhold.

»Allerede ved ret lavt indtag kan børnene begynde at opføre sig anderledes. De får adfærdsændringer og bliver nervøse og indelukkede. Ved lidt højere indtag får de kvalme, ondt i maven, hovedpine, hjertebanken, rysten på hænderne og har svært ved at sove,« sagde toksikolog Marta Axelstad Petersen fra DTU Fødevareinstituttet tidligere til Jyllands-Posten.

Det seneste initiativ fra Lidl vinder derfor også naturligt stor opbakning hos bl.a. interesseorganisationen Hjerteforeningen.

»Det er en meget bekymrende udvikling, fordi vi ved, at store mængder koffein kan have en skadelig virkning på unge. Det er derfor meget positivt, at Lidl sætter en aldersgrænse på netop energidrikke, som bliver mere og mere udbredte blandt børn og unge under 16 år,« siger Natasja Selberg, ernæringsfaglig konsulent fra Hjerteforeningen

Lidl er den første dagligvarekæde i Danmark til at indføre en aldersgrænse på salg af energidrikke.