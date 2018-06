Forsker: Øremærket barsel til mænd giver bedre ligestilling

Det kan skabe bedre ligestilling i Danmark, hvis EU indfører et direktiv om to måneders øremærket barsel til mænd.

Sådan lyder det fra Kenn Warming, specialkonsulent i ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder.

- Direktivet vil være et skridt i den rigtige retning og et meget vigtigt signal at sende. Vi igangsætter en kulturændring ret drastisk ved at øremærke noget. Det vil være som en snebold, der ruller og gør det hele bedre og bedre, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at det er kommet frem, at EU er tæt på at indføre fælles regler om to måneders øremærket barsel for mænd.

I Danmark har mænd ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Forældreparret har i alt ret til 52 ugers orlov, som kan fordeles mellem moren og faren.

I 2016 lavede Institut for Menneskerettigheder en undersøgelse af diskrimination af forældre. Den viste blandt andet, at 21 procent af fædrene holder mindre barselsorlov, end de ønsker.

Det skyldes ifølge Kenn Warming, at der eksisterer en kultur, som gør det svært for mændene at argumentere for en større del af barslen både med partneren og på arbejdet.

- Det er et problem, fordi det bliver en forhandling, som foregår hjemme ved køkkenbordet mellem manden og kvinden. Her er det ofte manden, der taber. Når det er en rettighed, man har, og man kan miste barslen, hvis man ikke gør brug af den, så er det mere legitimt, siger han.

Ud over at give fædre mere tid med børnene, kan det også sikre mindre diskrimination af kvinder på arbejdsmarkedet, mener han.

- Vores undersøgelse fra 2016 viser, at kvinder i langt højere grad diskrimineres på arbejdsmarkedet, når de skal på barselsorlov. Hvis mændenes og kvindernes barselsorlov i højere grad ligner hinanden, er arbejdsgiverens incitament til at diskriminere en kvinde langt mindre, siger Kenn Warming.