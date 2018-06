EU er tæt på at indføre øremærket barsel i Danmark

Skiftende regeringer i Danmark har ikke villet indføre øremærket barsel til mænd.

Selv om det måske kan fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet, så må det være op til den enkelte familie selv at indrette deres barsel, har det lydt.

Nu kan det ende med, at Danmark alligevel får øremærket barsel til mænd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at regeringen kæmper imod, men som det ser ud nu, vil EU vedtage et direktiv, der indfører øremærket barsel til mænd.

Lige nu står den øremærkede barsel til at blive på to måneder.

- Som positionerne ser ud nu, så ser det desværre ud til, at EU beslutter, at der skal laves en øremærket barsel i de enkelte medlemslande.

- Det er en position, vi fra dansk side prøver at bekæmpe, for vi er imod det. Vi mener, det er et nationalt anliggende. Og vi mener, at det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig som man finder det bedst, siger Troels Lund Poulsen.

Hvor mange måneder bliver der tale om, at fædrene skal på barsel i Danmark, hvis direktivet bliver vedtaget?

- Som det ser ud nu, så er det en øremærkning af barsel på to måneder til mænd. Om det er der, vi ender, er for tidligt at konkludere i dag.

To måneders øremærket barsel til mænd er vel ikke så meget? Hvorfor er du i mod?

- Jeg siger nej til, at EU begynder at blande sig i, hvordan man nationalt begynder at organisere sin barselslovgivning. Det er også derfor, vi kommer til at sige klart nej til direktivet.

Hvad er din bedste forklaring på, at Danmark ser ud til at ende med at tabe? Hvorfor står Danmark så svagt i forhold til at få vores synspunkter igennem?

- Jamen, det er jo fordi vi er i et europæisk samarbejde, som jeg støtter, og som jeg mener, er godt for Danmark. Men hvor der er nogle lande, der har andre interesser. Der er nogen, der har en anden politisk opfattelse af, hvordan EU-samarbejdet skal udvikle sig.

- Det vil jeg ikke lægge skjul på er dybt beklageligt. For jeg mener, at det udvikler sig i en forkert retning i forhold til, hvad EU skal tage af initiativer, siger Troels Lund Poulsen og tilføjer:

- Der er nogle lande, der mener, at EU skal spille en mere aktiv rolle. Det skyldes ikke mindst, at der er en række lande, der slet ikke har de samme velfærdsvilkår, som vi har i Danmark, siger Troels Lund Poulsen.

Danmark ser også ud til at komme i klemme, når det gælder velfærdsydelser til personer, der arbejder i Danmark. Her ser det ud til, at Danmark må acceptere, at udenlandske arbejdstagere kan tage danske dagpenge med tilbage til deres hjemlande.