130 ton giftig jord fra Cheminovadepot skal renses

En del af stranden ved Harboøre Tange på Vestkysten har i årevis været skæmmet af et giftdepot.

Det var her ved høfde 42, at kemikalievirksomheden Cheminova og Landbrugsministeriet deponerede tonsvis af giftigt affald i 1950'erne og 1960'erne.

Men tirsdag sker der noget, der måske kan bane vejen for en oprydning af området.

Gravemaskiner bryder membranen til det indkapslede depot, og 130 ton af den forurenede jord køres væk.

Jorden skal bruges til et forsøgsprojekt, der skal vise, om man kan fjerne kemikalier ved hjælp af ny teknologi.

- Det har været et lokalt ønske i mange år at få det væk. Både af hensyn til risikoen for, at der ved en stormflod sker et læk, men også fordi det er et turistområde, hvor det ikke hører til, siger Jørgen Nørby (V).

Han er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland, som står for opgravningen af jorden.

To firmaer - Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S - har fået statslige forskningskroner til at teste, om de ved hjælp af forskellige metoder kan rense jorden.

I det ene forsøg skal rensningen ske, ved at man varmer jorden op til over 300 grader. Det skal få den kviksølvholdige del af jorden til at fordampe.

På toppen af danmarkshistoriens største forureningsskandale: Gifttruslen lurer stadig under jorden Klimaforandringer og flere storme truer det indkapslede giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange, lyder det fra flere kritikere.

I det andet forsøg skal jorden renses med væske under tryk, så man på den måde vil søge at "skrubbe" kemikalierne ud.

- Hvis nogle af stofferne kan fjernes og måske genbruges, kan det være en win-win situation, siger Jørgen Nørby.

I løbet af nogle måneder vil det vise sig, om forsøget har en effekt. Hvis det er tilfældet, kan det måske bane vejen for en endelig løsning på problemet.

Det kræver dog, at regionen og staten bliver enige om, hvem der skal betale for opgaven.

- Det er regionen, der har tilsynsforpligtelsen, men vi mener, det er en statsopgave at sørge for, at depotet fjernes.

- Vi har ikke tilnærmelsesvist midler, der strækker til det her, siger Jørgen Nørby.

Ifølge et tidligere skøn vil det koste 250 millioner kroner at fjerne giftdepotet.

Regeringen har ifølge Jørgen Nørby bebudet, at man i 2019 vil gå i forhandlinger om en løsning, når man har et samlet overblik over opgavens omfang.