Selv om børnene er bange: Flystøj holdt hemmeligt for forældre

Forsvarsministeriet har i to årtier hemmeligholdt en rapport med oplysninger om, hvordan Danmarks eksisterende F-16-kampfly har overskredet støjgrænserne både ved en skole og en børnehave i området omkring Flyvestation Skrydstrup. Rapporten blev udarbejdet i 1996, men selv om forskning senere har vist, at børn er ekstra sensitive over for støj, har Forsvarsministeriet først for nylig offentliggjort oplysningerne.

Og det vækker harme blandt flere beboere - ikke mindst fordi det ny F-35-kampfly larmer betydeligt mere. Beboerne fortæller, at børnene i området generelt er plaget af støjen fra kampflyene. Det siger bl.a. dagplejemor Charlotte Bodenholt Lauritzen fra den lille by Over Jerstal.

»Nogle går i panik. Andre holder sig for ørerne. Det kommer som en automatreaktion,« siger hun.

Beregningerne i rapporten viser, at F-16-kampflyene har larmet med op til 18 dB over grænserne under motortests på Flyvestation Skrydstrup mindre end 1,7 kilometer fra Børnehuset Himmelblå og en nu nedlagt skole i Skrydstrup by.

Professor emeritus Henrik Møller kalder overskridelsen »markant«, mens formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Himmelblå Gitte Ravnkjær Nielsen siger, at hun gerne ville haft oplysningerne om støjoverskridelserne fra den hemmelige rapport.

»Det ville vi selvfølgelig gerne have vidst,« siger hun, og understreger, at børnehuset generelt har et godt samarbejde med forsvaret.

Som begrundelse for, at oplysningerne er blevet hemmeligholdt, skriver Forsvarsministeriet i en kommentar, at den hidtidige støjrapport »indeholder information« om kampflyenes flyveveje, der altså igennem flere år har været stemplet fortrolige.

Alligevel kalder forsvarsordførerne Martin Lidegaard (R) og Eva Flyvholm (EL) det uacceptabelt, at Forsvarsministeriet i årevis har hemmeligholdt oplysningerne. Partierne vil have undersøgt, om børnehaven eller andre institutioner bør flyttes. Samtidig kræver Flyvholm en redegørelse fra forsvarsministeren.

»Det er helt galt det her,« siger Lidegaard.