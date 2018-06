Læge bag populær slankekur til børn beskyldes for uetisk markedsføring

Manden bag tidens mest populære behandlingsmetode til overvægtige børn, overlæge Jens-Christian Holm, Holbæk Sygehus, har i årevis markedsført sig og sin såkaldte Holbækmodel på, at det er »videnskabeligt bevist, at 75-85 pct.« af de behandlede børn taber sig.

Hver femte skoleelev er overvægtig, og over halvdelen af landets kommuner bruger Holbækmodellen, men nu fastslår to eksperter, at det videnskabelige belæg for Jens-Christians Holms påstand om et vægttab for 75-85 pct. af de behandlede børn er meget tvivlsomt.

John Brodersen og Karsten Juhl Jørgensen – professor på Københavns Universitet og vicedirektør på Det Nordiske Cochrane Center og begge læger med ekspertise i forskningsmetoder – har for Jyllands-Posten gennemgået en række af de videnskabelige studier, som Holm selv henviser til som dokumentation for sin påstand.

Ingen af de studier af Holbækmodellen, de to eksperter har gennemgået, leverer et sådant bevis, da ingen af studierne har en kontrolgruppe af børn, som fik en anden behandling end Holbækmetoden. Dermed kan man ikke, som Holm gør, udlede, at vægttabet skyldes netop Holbækmetoden, fastslår eksperterne.



»Det tangerer videnskabelig uredelighed at tilbyde en behandling, som er så dårligt dokumenteret. Det er videnskabeligt problematisk og uetisk,« siger John Brodersen.



Karsten Juhl Jørgensen deler kritikken.



»Det er uetisk, når man lover børnene og deres forældre noget, som man reelt ikke har belæg for at love dem – og som man måske ikke kan leve op til,« siger han.

Dr. Holm: Ingen når os til sokkeholderne Man kan og skal kritisere Jens-Christian Holm, mener han. Men ingen kan tage fra ham, at han har skabt den bedste model til at få børn til at tabe sig, lyder det fra ham selv.

Jens-Christian Holm afviser at optræde uetisk og fastholder, at han har dokumentation for sine løfter. Han forsvarer sin offensive markedsføring med, at han ellers svigter patienterne.

»Så kan man kritisere mig for at gå for langt. Den kritik har jeg valgt at tage på mine skuldre, for det er vigtigere for mig, at jeg prøver at give patienterne en ordentlig behandling, end at man siger, "Jens-Christian, du går for langt",« siger han.