Dennis Kristensen: Overenskomstforhandlinger blev historiske

Tidligere FOA-formand Dennis Kristensen kalder de netop overståede overenskomstforhandlinger for historiske.

Han spillede selv en central rolle i forhandlingerne og fik meget kritik for, at han ifølge de offentligt ansatte i regionerne brød den musketered, som fagforeningerne på tværs havde indgået, da han landede en delaftale.

En løsning for alle, lød løftet.

Dennis Kristensen mener dog, at det netop er det, som fagforeningerne opnåede.

- Det blev noget helt andet, end vi nogensinde har prøvet før. De (forhandlingerne, red.) blev historiske.

- Det var første gang, vi på lønmodtagersiden skabte det, vi kom til at kalde en fælles solidaritetspagt. En pagt, som uanset diskussionerne holdt lige til målstregen, siger Dennis Kristensen i sin første tale på arbejdernes internationale kampdag, som han holdt i FOA's afdeling i Valby.

Han mener, at netop den delaftale, han var med til at indgå, fik sat skub i tingene.

FOA-forhandler er lykkelig, selv om han blev udråbt som »skurken«: »Den mest fantastiske afslutning på ens arbejdsliv, man overhovedet kan forestille sig« Dennis Kristensen efterlader en central rolle i de igangværende overenskomstforhandlinger. Nu triller han snart hjem til rækkehuset.

- Vi fik i den sidste fase diskussioner om LO's forlig med regionerne.

- Når røgen har lagt sig, så vil det vise sig, at det netop var det forlig, der fik skruet proppen af ketchupflasken, siger Dennis Kristensen.

Spisepausen var et stort tema i de netop overståede forhandlinger.

Det skyldes især, at arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen i oktober 2017 sendte et brev til de statsansattes overenskomstforhandlere, hvor styrelsen slår fast, at den anser betalt spisepause som et personalegode, som kan opsiges.

Det fik fagforeningerne til at kræve, at en arbejdsgiverbetalt spisepause blev skrevet ind i overenskomsten.

Forlig med mange vindere: Få timer tidligere var billederne af Sophie Løhde og de statsansattes chefforhandler utænkelige Analyse: Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Men forløbet har også efterladt skrammer.

- Moderniseringsstyrelsen fik klokket godt og grundigt i det. Jeg har sjældent set en mere tåbelig udmelding fra en arbejdsgiver lige før en forhandling, siger Dennis Kristensen i sin tale.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, brugte også en del af sin 1. maj-tale på at tordne mod Moderniseringsstyrelsen, og det lagde Dennis Kristensen mærke til.

- Jeg er glad for Mette Frederiksens klare kritik af Moderniseringsstyrelsen, siger han.

Dennis Kristensen taler senere også ved 1. maj-arrangementer i Holstebro og Slagelse.

Han er blevet afløst af Mona Striib, som er ny formand for FOA.