Retsreporteren: Sådan forløber den sidste dag i Peter Madsen-sagen

Hele 12 retsdage er der blevet brugt på den såkaldte ubådssag, hvor Peter Madsen står anklaget for at have planlagt og udført drabet på den svenske journalist Kim Wall i august sidste år samt parteringen af hendes lig efterfølgende.

Dommens dag - tre personer afgør Peter Madsens skæbne

Det sidste har Peter Madsen tilstået, men de øvrige anklagepunkter har han erklæret sig ikke-skyldig i.

Michael Thykier, Jyllands-Postens retsreporter, der har fulgt sagen fra start til slut, fortælle, hvad der skete mandag, da anklager og forsvarer fremlagde deres procedure for retten samt hvad dagen i dag, hvor dommen falder, byder på

forsvarer Betina Hald Engmark sagde til pressen efter mandagens procedure: