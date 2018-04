Forhandlinger fortsætter onsdag i Forligsen

Frankrigs præsident fik USA med på at forhandle atomaftalen med Iran, men ingen ved, om Trump river aftalen i stykker den 12. maj.

Anders Kühnau, der tidligt onsdag morgen indgik aftale med LO-forbundene, håber, at flere forlig er på vej.

Valgresultatet åbner for mange mulige sammensætninger af en ny grønlandsk regering, vurderer ekspert.

Valgresultatet åbner for mange mulige sammensætninger af en ny grønlandsk regering, vurderer ekspert.

- Vi har fået et resultat, som matcher det, som vi gik ind til forhandlingerne med, sagde FOA-formand Dennis Kristensen tidligt onsdag morgen.

På det regionale område derimod er ikke indkaldt til flere møder. Forbund, der hører under LO, accepterede natten til onsdag en aftale på regionernes område.

Det oplyser chefforhandleren for lønmodtagerne på statens område, Flemming Vinther.

Forhandlerne på kommunernes område kommer først for. De skal møde op i Forligsinstitutionen klokken ti, mens parterne på statens område er tilsagt til klokken 13.

Mens der natten til onsdag er indgået en overenskomst for LO-forbundene på det regionale område, så er der endnu ikke sket et gennembrud på det kommunale og statens område.

Jørgen Scheels livshistorie fortæller om tidens storslåede adelige livsstil med luksusforbrug som statusmarkør, men også om det tidlige 1800-tal som krisetid for herregårdene.

Når der tales om en fast forbindelse over Kattegat, nævnes bl.a. forbindelsen fra Samsø til Røsnæs.

Det sociale medie Facebook fjerner indhold, der menes at bryde retningslinjer. Nu får brugere klagemulighed.

Opels nye SUV Grandland X fås nu med en overlegen dieselmotor til dem, der elsker et godt kraftoverskud.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her