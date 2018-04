Den betalte frokostpause bliver vendt. Det samme gør det offentliges lønudvikling. Der kæmpes hårdere for at holde musketereden, nu hvor forhandlingerne er blevet opdelt. Alligevel er arbejdstagernes forhandlere stadig ved godt mod.

Sådan lyder det i hvert fald fra Elisa Bergmann, der er formand for BUPL. Hun fortæller søndag aften til TV 2 News, at sammenholdet er vitalt, hvis den fælles front skal bevares.

»Det er svært at holde sammen på et stort sammenhold, hvor vi har forskellige interesser. Denne gang har vi været stålsatte på, at vi skulle have et sammenhold for at stå stærkere mod arbejdsgiverne,« siger hun.

OK18: »Jeg tror på, at vores dygtige forhandlere nok skal finde en vej«

Der er heller ingen tvivl om, at man hos BUPL tror på, at man kan komme frem til en fælles aftale. Ifølge Elisa Bergmann har opdelingen af forhandlingerne ikke ændret på den musketered, som de arbejdstagende har indgået med hinanden.

»Vi vil rigtig gerne danne en aftale - det har vi hele tiden villet - og det er derfor, vi står her. Det har helt klart været sværere, når aftalerne er blevet delt op, men vi står skulder ved skulder, og vi går efter en løsning for alle,« siger hun til TV 2 News.

Ekspert om forhandlernes brud på tavshedspligten: Der er kommet flere oplysninger ud, end vi er vant til

Og det er også sammenholdet, der gennemsyrer gaden foran Forligsinstitutionen, hvor flere arbejdstagere fra de forskellige fagforeninger er samlet med bannere, flag og varme kopper kaffe. Det fortæller BUPL-formanden til TV 2 News.

»Det, jeg kan mærke, når vi står herude, det er sammenholdet. Sammenholdet mellem sygeplejersken, HK'eren, læren og alle de andre.«