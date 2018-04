OK18: »Jeg tror på, at vores dygtige forhandlere nok skal finde en vej«

Der forhandles i skrivende stund om overenskomst i den offentlige sektor. I formiddags klokken 10 mødtes parterne til overenskomstforhandlingerne endnu en gang.

Lørdag middag fortalte FOA-formand Dennis Kristensen, at det var blevet besluttet, at de tre parter nu kunne indgå overenskomster hver for sig. Det har dog ikke rusket ved musketereden, som arbejdstagerne er fast besluttede på at holde.

LO-formand Lizette Risgaard, der på nuværende tidspunkt ikke befinder sig i forligsinstitutionen, siger også til TV 2 News, at eden vil blive holdt, og at de forhandlere, der sidder om forhandlingsbordet, vil få en god aftale på plads.

»Vi har hele tiden sagt, at vi holder ved vores musketered, og jeg tror på, at de mennesker, der har forhandlingsmagten for os, nok skal forsøge at få den bedst mulige aftale,« siger hun til TV 2 News.

Og selvom forhandlingerne efterhånden har været i gang længere end først forventet, er Lizette Risgaard dog ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes med en fælles aftale i sidste ende.

»Der er stadig mulighed for, at det her kan ende op med en god aftale for begge parter. Jeg tror på, at vores dygtige forhandlere nok skal finde en vej,« siger hun til TV 2 News.