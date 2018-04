Miljøorganisation om indhegning af ulve: »Tragikomisk« og »rendyrket populisme«

Socialdemokratiet har med opbakning fra Dansk Folkeparti foreslået, at ulve i den danske natur skal hegnes inde.

Miljø- og Fødevareministeren, Esben Lunde Larsen (V), har ligeledes bakket op om forslaget og er gået i gang med at finde ud af, om det er muligt at hegne ulvene inde.

Hos den danske miljøorganisation Verdens Skove tager man dog kraftigt afstand fra forslaget.

»Det er rendyrket populisme, der handler mere om, at man vil fiske vælgere ved at spille på folks følelser frem for borgernes reelle sikkerhed. Det er ikke, hvad jeg forstår som politisk lederskab. Resultatet er endnu en gang, at naturen taber på den konto. Ulve hører åbenbart kun hjemme i zoologiske haver,« udtaler Jan Ole Haagensen, sekretariatschef i Verdens Skove, i en pressemeddelelse.

Sekretariatschefen er decideret »skuffet« over forslaget og mener ikke, at der er belæg for den frygt, som Socialdemokratiet har begrundet forslaget med.

»Det er jo tragikomisk, når man tænker på, at flertallet af folketingsmedlemmerne ikke ryster på hånden, når det drejer sig om at hæve fartgrænsen, selv om vi statistisk ved, at det kan koste ekstra liv. Men når det kommer til sager som ulven i Danmark, så er borgernes følelse af sikkerhed vigtigere end den reelle risiko. Det holder simpelthen ikke,« lyder det fra Jan Ole Haagensen.

Ifølge miljøorganisationen, der arbejder for en verden rig på skove med biologisk mangfoldighed, angriber ulve »meget sjældent« mennesker.

Og sker det endelig, er det oftest, fordi at ulvene følger sig trængt op i en krog eller på anden vis truet, lyder det fra Verdens Skove.

»Hvor stopper det her? Hvad er det næste dyr vi må kontrollere eller decideret udrydde, fordi vi synes, det er et besværligt dyr, eller det ikke passer os at skulle tage hensyn til det?,« spørger Jan Ole Haagensen.

Af Socialdemokratiets forslag fremgår det, at ulveindhegningerne kan blive etableret i tyske reservater eller »måske« i Danmark.