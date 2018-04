S er imod omskæring, men stemmer alligevel nej til forbud

Onsdag var Socialdemokratiet i tvivl.

Men torsdag tog partiet en beslutning.

Hvad diskuterer de? Omskæring af drenge Omskæring af drenge er et operativt indgreb og dermed forbeholdt læger. Men det behøver dog ikke være en læge, der udfører omskæringen.

Autoriserede sundhedspersoner kan gøre brug af medhjælp, hvor eksempelvis en rabbiner kan udføre omskæringen. Det indebærer dog, at lægen skal være til stede under indgrebet.

Skal et drengebarn under 15 år omskæres, må det ikke ske, uden at der foreligger et såkaldt informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Hvis der er tale om fælles forældremyndighed, skal begge forældre informeres og give samtykke til indgrebets udførelse.

En ung, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til indgrebet. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Ritzau

Bliver forslaget om et forbud mod rituel omskæring af drengebørn fremsat i Folketinget, stemmer partiet nej.

»Socialdemokratiet er imod omskæring af børn, men vi mener ikke, at et forbud er vejen frem. Derfor har vi besluttet at stemme nej til et forslag, hvis det når til Folketinget,« siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

Han frygter, at et forbud vil resultere i, at forældre blot vil rejse til et andet land for at få foretaget indgrebet – eller måske endda selv vil foretage indgrebet »hjemme ved køkkenbordet«.

»Desuden er det vanskeligt at gennemskue, om et forbud vil få konsekvenser for vores land. Det er også en del af grunden til, at jeg har taget initiativ til, at vi i Sundhedsudvalget har inviteret fem ministre i et lukket samråd fredag,« siger han.

Hvorfor skal udenrigsministeren, forsvarsministeren, sundhedsministeren, kirkeministeren og justitsministeren i samråd om det her?

»Vi bekymrer os over, om man har vurderet konsekvenserne godt nok. Vi har brug for de fem ministres vurderinger, så vi ikke blot i Sundhedsudvalget tror, mener og antager noget,« siger han og fortsætter:

»Jeg har været sundhedsordfører længe, og jeg har hørt folk give udtryk for, at det her forslag vil være en risiko for vores land – altså, at det vil få nogle negative konsekvenser. Det bliver vi nødt til at have ført ind i debatten.«

Hvad er det for nogle risici, du har hørt folk tale om?

»Jeg skal ikke gå nærmere ind i, hvad jeg har hørt. Det er antagelser, som man begynder at tro på, fordi man har hørt det. Derfor er det vigtigt for os sundhedspolitikere at få vished om, hvad der ligger af vurderinger i de forskellige ministerier, som har med landets sikkerhed at gøre.«

Ser du en sikkerhedspolitisk risiko ved at indføre en aldersgrænse?

»Jeg er rigtig glad for, at vi skal have et samråd i morgen, som vil kunne tydeliggøre, hvad eksperterne og ministrene mener. Vi skal ud over, at man ”går og tror”. Vi skal vide,« siger Flemming Møller Mortensen (S).