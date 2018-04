Dennis Kristensen om forhandlingerne: »Der bliver ikke meget søvn i nat«

Deadline for dagens maratonforhandlinger nærmer sig med hastige skridt. I en sjælden pause gav FOA's formand en kort status for, hvordan forhandlingerne er forløbet indtil videre.

»Der er godt gang i alt muligt, og der går nok en rum tid, før vi ved, om det bliver forlig eller forlis. Der bliver ikke meget søvn i nat. Men det jeg har haft med at gøre, synes jeg, at der har været en rigtig god stemning,« siger han til DR Nyheder.

Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter på både det kommunale, regionale og det statslige område har siden imorges kl. 10. siddet samlet om forhandlingsbordet sammen med forligsmand Mette Christensen.

De kæmper for at nå en aftale inden kl. 23.59 i aften, hvor den tidsfrist, som Mette Christensen har sat, udløber.

Dennis Kristensen ønsker ikke at give et bud på, om parterne når til enighed, fordi der ifølge ham stadig er for mange forhandlinger i gang. Han fortæller dog, at der lige nu bliver forhandlet om lønnen, som han mener bliver den sidste knast, der bliver færdigdiskuteret.

Lykkes det ikke parterne at lande en aftale inden deadline i aften, kan Danmark ende med at ryge ud i en storkonflikt. Ca. 100.000 offentlige ansatte er klar til at gå i strejke fra 22. april, mens ca. 440.000 offentlige ansatte kan blive lockoutet fra 28. april.

Den sidste mulighed er, at forligsmanden vælger at udskyde forhandlingerne med 14 dage endnu engang. Dennis Kristensen udtalte dog tidligere i dag, at det ifølge forligsmanden ikke kommer til at ske. Tirsdag er angiveligt sidste chance.