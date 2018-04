Kritikerne af to kystnære havmølleparker håber, at det i sidste øjeblik alligevel kan lykkes at få vindmøllerne ud for Jyllands vestkyst længere ud i havet.

Tirsdag mødes energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) med energiselskabet Vattenfall, som ved et offentligt udbud har vundet retten til at opføre vindmøllerne mellem 4 og 10 km fra kysten. Det sker, efter at en række lokalpolitikere, turistorganisationer og husejere i områderne mellem Hvide Sande og Søndervig samt syd for Thyborøn har protesteret og udtrykt bekymring.

Vi har lyttet til den høje grad af bekymring hos borgerne langs vestkysten og vil gerne have en indgående dialog om det her. Esben Lunde Larsen (V), miljøminister Vi har lyttet til den høje grad af bekymring hos borgerne langs vestkysten og vil gerne have en indgående dialog om det her.

»Energiministeren og jeg har bedt om et møde med Vattenfall for at få set på, om det er muligt at få flyttet møllerne så langt som muligt ud fra kysten inden for koncessionsområdet, som går op til 10 km fra kysten. Vi har lyttet til den høje grad af bekymring hos borgerne langs vestkysten og vil gerne have en indgående dialog om det her,« skriver Esben Lunde Larsen i et skriftligt svar. Han tilføjer, at han ikke vil stille en flytning i udsigt, men at han tager bekymringen alvorligt.

Projekterne består af 21 189 m høje vindmøller i nord og 20 vindmøller i syd. De skal placeres i fire rækker og de nærmeste står lidt mere end fire km fra land.

Regeringens holdning glæder de sommerhusejere i nærheden af både den nordlige og sydlige havmøllepark, som Jyllands-Posten har talt med.

»Når det er gået op for to ministre, at placeringen er et problem, må man gå ud fra, at de går helhjertet ind i det. Når de også har fået opfordringen fra borgmesteren i Lemvig og borgmesteren i Ringkøbing-Skjern, så må man håbe, at der er nogen, der reagerer. Når man har lavet et koncessionsområde, der går ud til 10 km, hvorfor skal man så placere dem tættere på,« siger Thue Amstrup-Jørgensen, formand for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og repræsenterer omkring 3.000 sommerhusejere.

I invitationen til mødet henviser Lars Chr. Lilleholt også til utilfredsheden blandt lokalbefolkningen, men fastslår samtidig, at regeringen vil leve op til aftalen mellem staten og Vattenfall.

Selskabet oplyser i en mail, at det på mødet vil redegøre for, hvad der er gjort for at reducere de visuelle effekter af vindmøllerne, men at placeringen er grundlaget for økonomien i projektet og dermed Vattenfalls budpris.

»Det har været et politisk ønske at opføre kystnære vindmølleparker, fordi det har lave omkostninger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at placeringen af møllerne inden for koncessionsområdet er resultat af grundig analyse og optimering af vindforhold, bundforhold, dybde og afstand til kysten,« udtaler Michael Simmelsgaard, Vattenfalls landechef i Danmark.