Fakta: Store sager om misrøgt af hunde i Danmark

Dyreværnet fandt fredag 12 hvalpe og ni voksne hunde, der var stærkt afmagrede hos en hundeejer på Lolland.

Her er et overblik over store sager om vanrøgtede hunde i Danmark:

November 2016: 25 labradorer reddes fra et nordsjællandsk sommerhusområde. Flere af dem er udmagrede, har orm og ekstremt dårlig mave på grund af underernæring og vandmangel. Fire af hundene er senere blevet aflivet. Ejeren politianmeldes.

Maj 2015: I danmarkshistoriens største hundesag blev 91 cockerspaniels fundet i en kennel i Sydsjælland, hvor de gik rundt i deres egen afføring. Hundene havde blandt andet diarré, orm og øjenbetændelse.

Den kvindelige ejer af hundene idømmes 16. august 2017 30 dages betinget fængsel og må ikke holde hunde i tre år. Hun er dømt for grov behandling af 67 af de 91 hunde.

Januar 2013: 53 hunde reddes fra en kennel på Sjælland. En af dem går rundt med et brækket ben, mens andre har så store bylder i munden, at de ikke kan spise. Ejeren af kennelen er endt med en bøde på 25.000 kroner og har fået forbud mod at have hunde i forbindelse med erhvervsbeskæftigelse.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse.