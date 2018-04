Regeringen vil skære i støtten til kontanthjælpsmodtagere, der flytter ind i de mest belastede boligområder.

I virkeligheden sker det kun i begrænset omfang.

Det fremgår af regeringsdokumenter fra de politiske forhandlinger, der finder sted i øjeblikket.

I 2017 flyttede 842 arbejdsløse på kontanthjælp eller integrationsydelse ind i de 16 »hårde ghettoer«, der har stået på ghettolisten i fire år. Til sammenligning var der ca. 5.500 personer i alt, der flyttede ind i områderne.

Dansk Folkeparti er kritisk over for forslaget.

»Jo mere man kommer ned i detaljerne, jo mindre tiltro får man til, at det kan løse problemerne,« siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).

Fakta Sådan defineres en ”hård ghetto” Regeringens har fremlagt en ghettoplan, der omfatter 57 udsatte boligområder i Danmark.

De opfylder alle to ud af fem kritierier på den såkaldte ghettoliste, der måler boligområderne på arbejdsløshed, kriminalitet, uddannelse, indkomst og andelen af ikke-vestlige indvandrere.

25 af områderne er ”ghettoer”, fordi de specifikt opfylder to af kriterierne vedrørende kriminalitet, arbejdsløshed og andelen af ikke-vestlige indvandrere. Et udsat boligområde kan også være en ”ghetto”, hvis mere end 60 pct. af beboerne har ikke-vestlig baggrund.

16 af boligområderne defineres som ”hårde ghettoer”, fordi de har opfyldt kritierne for at være en ghetto fire år i træk.

Regeringens forslag indebærer, at kontanthjælpsmodtagere sættes ned på den lavere integrationsydelse, hvis de flytter ind i en hård ghetto. Personer på integrationsydelse forbydes helt at flytte dertil. Men DF hæfter sig ved en hidtil ubeskrevet undtagelse, som siger, at hvis kommunen ikke kan finde andre boliger og alligevel må placere en kontanthjælpsmodtager i en ghetto, vil personen gå fri af reglen:

»Mange kommuner har ikke andre lejligheder end i ghettoen. Derfor er der sandsynligvis ikke mange, der bliver ramt,« siger Bøgsted.

Bent Madsen, direktør i Danmarks Almene Boliger, advarer mod forslaget. Han påpeger, at der allerede i dag findes et regelsæt, der kan sætte folk i job foran i køen til en bolig og på den måde ændre beboersammensætningen i ghettoerne.

»Vi ved, at det virker. Det er et bedre instrument at bruge, så vi ikke behøver at komme i den ulykkelige situation, hvor man skal skære i folks ydelser,« siger han.

Tjek kortet og tallene: Den gode nyhed er, at flere i ghettoerne arbejder I 11 af de 16 mest belastede ghettoer er andelen af beboere i job og uddannelse steget.

Socialdemokratiet ønsker at stramme forslaget, så også kontanthjælpsmodtagere forbydes at flytte ind i en hård ghetto. Det kan ifølge udlændingeordfører Mattias Tesfaye tiltrække ressourcestærke familier til de udsatte områder, når de ved, at der er kontante regler for, hvem der må flytte ind.

»Det kan godt være, at vi kun snakker om 10-15 familier, og at det kan virke symbolpolitisk, men det kan være det budskab, der gør, at folk tænker: ”Okay, så flytter jeg ind i det område”. Det kan sætte gang i den positive spiral,« mener han.

Boligordfører Britt Bager (V) forsvarer forslaget:

»Du kan altid tage et element ud af en plan og sige, at dét problem ikke er særlig stort. Men ser du på alle problemerne i de her områder, er de store.«