Psykiatere advarer: Vi er tvunget til at udskrive ikke-færdigbehandlede patienter

Landets psykiatere er pga. massiv mangel på psykiatriske sengepladser tvunget til i stor stil at udskrive ikke-færdigbehandlede patienter. Det fremgår af en ny spørgeundersøgelse, som Lægeforeningen har gennemført. Næsten seks af ti adspurgte voksenpsykiatere angiver, at de enten dagligt eller ugentligt må udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet. Samtidig må næsten halvdelen af voksenpsykiaterne jævnligt afvise at indlægge patienter, der burde være indlagt. Også i børnepsykiatrien må psykiaterne jævnligt afslutte behandlingsforløb for børn eller unge, som burde have haft et længere ambulant forløb.

»Det er ikke ulovligt, at lægerne vurderer, hvordan de knappe ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt, men det, der foregår på mange psykiatriske hospitaler, er ikke i overensstemmelse med god lægepraksis. Og det er uanstændigt overfor patienterne,« siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing. Konsekvenserne er, at svært syge mennesker kommer alt for sent i behandling, og at for hurtigt udskrevne patienter må genindlægges.

Undersøgelsen Knap 500 danske psykiatere har i januar 2018 svaret på spørgsmål om forholdene i psykiatrien.

58 pct. af de adspurgte voksenpsykiatere angiver, at de dagligt eller ugentligt oplever at udskrive en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en længere indlæggelse.

49 pct. må dagligt eller ugentligt afvise en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en indlæggelse.

86 pct. er enten uenig eller meget uenig i, at der er nok sengepladser til alle patienter med behov for indlæggelse.

Omkring hver tredje børne- og unge-psykiater oplever ugentligt at afslutte behandlingsforløb af børn og unge, selv om børnene burde have haft et længere ambulant behandlingstilbud. Kilde: Lægeforeningen

»Det ville man aldrig acceptere, hvis det f.eks. gjaldt kræft- eller hjertepatienter, så hvorfor er det sådan i psykiatrien? Det skal der gøres noget for at ændre på nu,« siger Andreas Rudkjøbing, som efterlyser massive investeringer i psykiatrien.

At lægerne nu selv beretter, at de udskriver ikke-færdigbehandlede patienter, ser han som et desperat nødråb om, at der er massiv mangel på de psykiatriske sengepladser, og at ressourcerne i psykiatrien ikke er fulgt med den markante stigning i patienttallet.

Fra 2010 til 2016 er der blevet færre sengepladser, samtidig med at antallet af voksne patienter i sygehuspsykiatrien er steget fra 93.000 til 120.000. Det svarer til en stigning på 28 pct., mens antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling er steget med 43 pct. Selv om psykiatribudgetterne samlet er steget, er udgifterne pr. patient faldet.

Hos landsforeningen Sind kalder formand Knud Kristensen udskrivninger af ikke-færdigbehandlede patienter for »nødvendighedens ulykkelige lov«.

21-årigs svingdørstur i psykiatrien: Ind med blå blink og tvang, en tur i bælte – og ud igen dagen efter Lægerne må ofte udskrive psykisk syge patienter, før de er raske nok til at klare hverdagen. Lisette Sloth har prøvet det mange gange, og en hurtig exit fra psykiatrisk afdeling betyder ofte forværring af sygdommen. Grotesk, lyder det fra patientforeningen Sind.

»Situationen er grotesk og til fare for de mest syge patienter og deres omgivelser,« siger han og efterspørger flere sengepladser i psykiatrien. Også sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen vurderer, at den årelange afvikling af sengepladser til fordel for ambulante tilbud til psykisk syge er gået for vidt.

»Der er behov for en tilbundsgående analyse af, hvor der er behov for flere senge,« siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bebuder en samlet plan for psykiatrien senere på året og opfordrer lægerne til at »råbe højt« overfor deres ledelser.