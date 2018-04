Begge parter i Forligsen mener, at modparten taler for meget

Formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen mener, at kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, siger for meget fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Forhandlerne har ifølge loven tavshedspligt.

Modsat mener Michael Ziegler, at der strømmer uvant mange detaljer fra forhandlingerne ud til medierne fra hans modpart.

- Jeg synes ikke, at det er ok, at @Mich_Ziegler (Michael Ziegler red.) udtaler sig om forhandlinger i "Forligsen".

- Udlægningen er ikke korrekt, men jeg er bundet af tavspligten, skrev Anders Bondo Christensen på det sociale medie Twitter tirsdag aften.

Det offentlige og de offentligt ansattes fagforeninger ligger i overenskomstforhandlinger. De er gået i hårdknude, og der er varslet konflikt.

Derfor er parterne i Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne sker under tavshedspligt.

- Jeg har ikke lyst til at uddybe det yderligere, for jeg synes, at vi skal respektere den skærpede tavshedspligt, der er i Forligsinstitutionen.

- Det er en uskik, hvis vi bruger pressen til at forhandle gennem. Så det var ment som en opfordring til, at vi lader være med det, siger Anders Bondo.

Hans tweet kom som kommentar til, at Michael Ziegler til DR havde omtalt et forslag om løn fra lærerne.

- Det forslag, jeg omtalte, er noget, som vi er blevet mødt med før Forligsinstitutionen. Så det er altså allerede i det offentlige rum. Og så er det svært at bryde en fortrolighed, siger Michael Ziegler.

Han siger derudover, at det er op til forligsmand Mette Christensen at vurdere, hvordan tavshedspligten skal håndhæves.

- Jeg har i flere uger været dybt forundret over, hvor meget der egentligt bliver sagt om forhandlingerne i det offentlige rum. Ikke nødvendigvis fra Anders Bondo, men fra den samlede modpart.

- Det har jeg valgt ikke at reagere på, for det er forligsmanden, der skal reagere på det. Det er hende, der bestemmer, hvor lang line der skal gives.

- Men hvis jeg nu skal fremstilles som en, der bryder tavshedspligten, så virker det lidt hyklerisk, siger Michael Ziegler.