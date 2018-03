I Lundtoftegade vil det være tilladt at få familiesammenføring. Tæt på, i et boligbyggeri på Stærevej, vil det være udelukket. I Bispeparken må kontanthjælpsmodtagere godt flytte ind. I Mjølnerparken vil de miste tusindvis af kroner.

Inden for den samme kvadratkilometer i København vil gælde vidt forskellige regelsæt, hvis regeringens store udspil mod parallelsamfund bliver til virkelighed. Planen vil betyde, at dansk boligpolitik og beboernes rettigheder i de almene boliger regulæeres ud fra mindst fire lister.

Siden 2010 er der hvert år blevet offentliggjort en ghettoliste. Den vil regeringen supplere med en liste over »udsatte boligområder« og en liste over »hårde ghettoer«. Dertil kommer en liste, der allerede er aftalt og som vil lukke eller åbne for familiesammenføring afhængigt af, hvor man bor.

Han må godt, hun må ikke: Så forskelligt rammer ghetto-reglerne Forskelsbehandlingen i regeringens plan mod parallelsamfund forundrer og frustrerer dem, som reglerne vil ramme.

»Folks frihedsrettigheder begrænses på basis af deres adresse. Der gribes ind på baggrund af, hvordan dine naboer opfører sig og ikke, hvordan du selv opfører dig. Det er et omfattende indgreb,« siger Troels Schultz Larsen, forsker i boligpolitik ved Roskilde Universitet.

Om et boligområde ender på en liste, afhænger af beboernes oprindelse, jobsituation, straffeattest, uddannelse og indkomst, og at der bor flere end 1.000 personer.

I Skanderborg er det tre personer uden arbejde, der afgør, at boligområdet Højvangen er på listen over »udsatte boligområder«.

»Der er en vilkårlighed over listerne, og det er ikke sikkert, at de problemer, som tallene peger på, stemmer overens med virkeligheden,« siger Hans Skifter Andersen, adjungeret professor ved Aalborg Universitet.

Bent Madsen, adm. direktør i Danmarks Almene Boliger, mener, at »det vil være rigtig svært for beboerne at navigere rundt i, hvilke regler der gælder for dem.«

»Når man opererer med flere lister, som boligområderne drøner ind og ud af, må det give anledning til usikkerhed for lejerne. Det er vi slet ikke i tvivl om,« siger han.

Nye krav rammer ikke kun ghettoer: På Sebbersundsvej er 80 pct. danskere Sebbersundvej i Aalborg vil blive omfattet af regeringens nye udspil mod parallelsamfund, selv om flertallet af beboerne har dansk eller vestlig baggrund.

I øjeblikket pågår de politiske forhandlinger om, hvordan listerne skal defineres. Socialdemokratiet mener, at regeringens forslag rammer skævt. Udlændingeordfører Mattias Tesfaye fremhæver, at Veriparken, en boligblok i Aarhus, falder uden for alle lister, fordi der akkurat bor under 1.000 borgere.

»Vi er enige i mange af intentionerne i regeringens forslag, men vi synes ikke, at værktøjerne rammer helt præcist,« siger han.

Ole Birk Olesen (LA), minister for transport, by og boliger, ønsker ikke at udtale sig under forhandlingerne.