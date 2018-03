Stadig flere danskere har ondt i livet, og Danske Regioner lancerer som optakt til sit årsmøde torsdag recepten:

»I dag er tilbuddet om psykologhjælp alt for uensartet og tilfældigt, og ofte skal folk betale en del selv. Det må vi gøre op med og sørge for, at folk får et tilbud om gratis hjælp meget tidligere, så de ikke udvikler en egentlig psykiatrisk sygdom og skal indlægges,« siger regionsformand Stephanie Lose (V), som er kommende formand for Danske Regioner.

Konkret går forslaget ud på at indrette lokale tilbud for voksne og samtidig udbygge den nuværende Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) til børn og unge. Og selv om psykologsamtalerne er centrale, kan tilbuddet også udbygges med andre faggrupper – f.eks. sygeplejersker og ergoterapeuter.

»Det bliver dyrt, ja, men vi ser det som en investering i fremtiden, og i løbet af en kortere årrække forventer vi, at pengene kommer hjem igen i form af færre, som bliver alvorligt syge, skal indlægges og måske dropper ud af job og uddannelse,« siger hun.

Hun havde kvalme, blev svimmel og fik hjertebanken: Men der var ikke tale om en graviditet, som lægen foreslog

Forslaget om en massiv oprustning for at hjælpe danskere med angst, depression, stress og andre psykiske lidelser har ifølge Danske Regioner baggrund i mange års stigende pres på de psykiatriske afdelinger på sygehusene kombineret med masser af analyser og undersøgelser. Senest har Sundhedsstyrelsens opdaterede udgave af ”Danskernes Sundhedsprofil” med svar fra ca. 180.000 danskere dokumenteret et tiltagende dårligt mentalt helbred.

Nogle børn er »ikke syge nok«: Støtte til børn i mistrivsel kaldes uholdbar

I Depressionsforeningen modtages forslaget med åbne arme, og Knud Kristensen, formand for landsforeningen Sind, er også positivt stemt.

»For mig at se er der ingen vej udenom, og her er det helt rigtigt at satse på noget let tilgængeligt – såkaldte lavtærskeltilbud som f.eks. at genopfinde skolepsykologen, som faktisk tager sig af at tale med børnene.«

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) anerkender det stigende problem med psykiske lidelser og støtter også tankegangen om en tidlig indsats – regeringen har således allerede afsat 200 mio. kr. over de næste fire år.

»Men forslaget om gratis psykologbehandling til alle – uden visitation og begrænsning – lyder dyrt,« siger hun, men åbner for, at regionerne afprøver forskellige muligheder »indenfor egen økonomi.«