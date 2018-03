Anklager ledte efter motiv i Peter Madsens seksualitet: Viste skræmmende videoer i retten

»Var det sådan nogle her, du brugte?« spurgte anklager Jakob Buch-Jepsen den drabstiltalte Peter Madsen. Han holdt en skruetrækker med en 50 centimeter lang klinge i hænderne.

»Ja,« svarede Peter Madsen.

Men han stak først Kim Wall med dem, mange timer efter at hun var død i en ulykke, lød forklaringen. De lange skruetrækkere, som i øvrigt var tilspidsede, havde han taget med i ubåden, fordi de skulle bruges som jordspyd, når der på et senere tidspunkt skulle dykkes omkring ubåden.

Kan du se, at det virker påfaldende, at den slags ligger på din computer, når du er tiltalt for drab og seksuelt overgreb, der ligner det på videoerne? Jakob Buch-Jepsen, senioranklager, i Københavns Byret Kan du se, at det virker påfaldende, at den slags ligger på din computer, når du er tiltalt for drab og seksuelt overgreb, der ligner det på videoerne?

Når han havde stukket Kim Walls lig med skruetrækkerne, var det, for at der kunne slippe gasser ud af liget, og det dermed ikke skulle løfte sig fra havbunden. Der var ikke noget seksuelt ved det, lød det.

Onsdag blev det andet retsmøde i den såkaldte ubådssag afholdt. Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall og for at have begået seksuelle overgreb af særlig farlig karakter på hende. Det sidste skulle ifølge anklagemyndigheden være sket inden hendes død.

Anklager Jakob Buch-Jepsen spurgte i retten ind til, hvordan Peter Madsen parterede Kim Walls lig, hvilket han har erkendt at have gjort.

»Begyndte du med armene eller benene?«

»Har du en rimelig forklaring på, hvorfor også hovedet skulle skæres af?«

Det havde Peter Madsen ikke. I sin sorte T-shirt med Toyota-print på og i sine blå joggingbukser, som var udlånt af Københavns Fængsler, forklarede han igen og igen, at han ikke tænkte rationelt, da først Kim Wall var død.

Viste henrettelsesvideoer

I ubåden har politiet fundet Kim Walls trusser, strømpebukser, hår og kladdehæfte. Anklageren ville vide, om Peter Madsen havde undladt at smide det over bord for at gemme det som trofæer – eller måske for at plante det på land, så det lignede, at Kim Wall ikke døde på ubåden.

Det nægtede Peter Madsen.

Jakob Buch-Jepsen brugte store dele af sin afhøring af Madsen på at etablere muligheden for, at Madsen havde et seksuelt motiv til et drab på Kim Wall og til at mishandle hende forinden.

Han viste to animerede film og en autentisk video, som politiet har fundet på Peter Madsens harddisk. Det skete efter store protester fra Madsen.

»Hvis du var anklager i en narkosag, ville du jo heller ikke bede dommeren om at prøve kokainen,« sagde han bestemt.

Men retten havde godkendt det, og det anerkendte også forsvareren, Betina Hald Engmark.

De to animerede videoer blev vist for alle i retssalen. Også pårørende til Kim Wall, Peter Madsen og pressen. De viste nøgne kvinder blive spiddet og få skåret halsen over. Madsen selv slukkede skærmen foran sig, når videoerne skulle vises.

Ubådssagen Anklageskriftet Peter Madsen er tiltalt for seks forhold.

Manddrab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt tre forhold om sikkerhed til søs.

Desuden skal Peter Madsen, hvis han kendes skyldig, betale erstatning til Kim Walls pårørende og til Søfartsstyrelsen.

Obduktionsrapporten viser, at Kim Wall før eller efter døden indtraf, er blevet stukket og snittet talrige gange i bl.a. halsen, maven og skridtet.

Anklagemyndigheden går efter at få Peter Madsen idømt livstid eller subsidiært forvaring.

Det kunne Madsen ikke. Han har interesseret sig for alt mellem himmel og jord gennem tiden. Han mente, det svarede til at erklære Olsenbanden-film relevante i en bandesag.

Kunne ikke huske videoen

Den autentiske film, hvor en kvinde får skåret halsen over, blev ikke vist til de pårørende eller pressen. Men man kunne høre lyden. Som var forfærdelig. Og som fik nogle til at lægge ansigtet i deres hænder og andre til bare at stirre ned på de tastaturer, som for et øjeblik var tavse.

Peter Madsen sagde, at han ikke kunne huske at have set videoen. På det første retsmøde sagde Madsen dog, at han kunne finde på at se voldsomme videoer for at sætte sig i »den svages sted« og på den måde få en meget emotionel oplevelse.

»Foretog du dig noget seksuelt med Kim Wall, inden eller efter hun døde?,« spurgte anklageren.

»Hvordan kan du overhovedet spørge?« svarede Peter Madsen. Han tænder ikke på spidning, og han er ikke nekrofil, forklarede han.

Ikke-svar

Peter Madsen har en helt særlig måde ikke at svare på.

Når Jakob Buch-Jepsen stiller ham forholdsvis simple spørgsmål, begynder svaret ofte et helt andet sted. Han cirkler rundt og kommer med en masse oplysninger, som skal fungere som ”kontekst”. Han kommer med referencer til populærkultur eller til historiske personer.

Peter Madsen i retten ved siden af sin forsvarer, Betina Hald Engmark. Tegning: Niels Bo Bojesen

»Skulle det også have været seksuelt motiveret, når kejser Nero af Rom spiddede sine fjender?« spurgte Madsen eksempelvis.

Flere gang blev han afbrudt af dommer Anette Burkø. Han skulle komme til sagen og ikke tale om alt muligt andet hele tiden.

Om eftermiddagen var det forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at afhøre Peter Madsen. Og hun anlagde en kronologisk ramme for afhøringen.

»Hvornår begyndte du at interessere dig for raketter og ubåde?« spurgte hun Madsen.

Retten har afvist nye undersøgelser på Madsens ubåd

Og så fortalte Madsen længe om raketter, ubåde, svejsearbejde, motorer, batterier, kølemekanismer, gamle venskaber og en udelukkelse fra sin egen raketklub. Som afhøringen skred frem, var det tydeligt, at forsvareren forsøgte at få Peter Madsen til at forklare om sit forhold til en masse mennesker, mænd som kvinder, som skal vidne i sagen. Flere af kvinderne havde Madsen haft et seksuelt forhold til. Flere af dem tændte på sadomasochisme og voldsomme sexlege. Men det var ikke noget, som Madsen kunne indfri. Han var ofte kedelig i de sammenhænge, fortalte han.

Forsvareren kom ind på, om andre mon kunne have haft adgang til Madsens computer og harddiske.

Ja, muligvis, lød svaret. Både praktikanter og frivillige – også nogle af Madsens elskerinder – kunne have haft lånt eller brugt de elektroniske genstande, som sådan set bare lå og flød i rumlaboratoriet, forklarede han.

Veninde ville skræmmes

Betina Hald Engmark spurgte Peter Madsen til en sms-korrespondance, som han havde med en veninde og elskerinde, nogle dage inden han sejlede ud med Kim Wall.

I en sms skrev veninden, at Peter Madsen skulle gøre hende bange. Han svarede hende, at han ville spidde hende med et stegespyd. Men det skrev han kun, fordi hun bad ham om at skrive noget skræmmende, sagde Madsen.

Peter Madsen: »Der er et mønster af farlige bemandede eksperimenter, som leder o

Betina Hald Engmark gjorde klart over for retten, at hun havde mange flere spørgsmål til Peter Madsen. De var overvejende af teknisk karakter. Retten besluttede, at dem må hun vente med til senere i forløbet, når nogle af vidnerne er blevet ført.

Retssagen mod Peter Madsen fortsætter resten af ugen og i de tre dage før påske. Torsdag skal blandt andet en retsmediciner afhøres. Det forventes, at der afsiges dom sidst i april.