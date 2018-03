Fakta: Danmarks Radio bruger milliarder på public service

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

For første gang kan præster ende i lockout. Konfirmationer vil blive udsat, men hvad der sker med begravelser er stadig et uafklaret spørgsmål.

Forskere har troet, at fysisk aktivitet forebygger nærsynethed. En ny ph.d.-afhandling giver et andet svar.

8 af 10 forældre erklærer nu, at de har tillid til, at HPV-vaccinens bivirkninger er sjældne og milde, og markant flere piger end for bare et år siden lader sig vaccinere. Celina Brocks er én af dem.