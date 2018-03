Mand fik fjernet ben ved en fejl: Får lov at beholde erstatningen

To domme i sager om tilbagebetaling af fejlbehandlingserstatning ved Højesteret har nu fået Region Syddanmark til at trække krav om tilbagebetaling af erstatning tilbage fra en sag, hvor mand mistede sit ene ben ved en fejlbehandling.

Det skriver JydskeVestkysten.

Jørn Buch skulle ind til en simpel operation for blærekræft i 2014. Da han vågnede, manglede han sit ene ben. Efter fejloperationen medgav lægerne selv, at der var sket en fejl. Jørn Buch søgte om erstatning, og ansøgningen blev godkendt.

Fejlbehandlede får lov til at beholde økonomisk plaster

270.929 kroner.

Så meget fik Jørgen Buch tilkendt i erstatning. Han mente selv, at erstatningen var for lille i forhold til et nu ødelagt liv. Han klagede derfor til Ankenævnet for Patienterstatning og søgte om forhøjet erstaning.

Men i stedet for at give Jørn Buch forhøjet erstatning endte Ankenævnet med at slå fast, at han slet ikke var berettiget til erstatning, og at Region Syddanmark skulle have erstatningen tilbagebetalt.

Den beslutning anfægtede Jørn Buch i retten i Sønderbog, hvor regionen vandt. Men siden sagen havde sin gang i retten i Sønderborg, har Højesteret taget stilling i to sager, der begge ligner Jørn Buchs. Her kom Højesteret frem til, at det offentlige ikke kunne kræve en tilbagebetaling.

Højesteret slår fast: Fejlbehandlede kan beholde erstatning

Det er blevet slået fast ved Højesteret, at tilbagebetaling ikke kunne kræves, fordi de, der klagede, ikke var blevet informeret om, at et ønske om forhøjet erstatning kunne betyde, at hele beløbet skulle tilbagebetales.

Region Syddanmark rettede praksis for sager, hvor folk har anket om forhøjet erstatning, sidste år i oktober. Patienter der anker med ønske om forhøjet erstatning, bliver derfor nu informeret om, at det kan koste dem den erstatning, de allerede er tilkendt.