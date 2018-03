I Ørnereservatet, der ligger ligger ved Skagen, er der opstået et helt særligt venskab. Det unikke vennepar er den nordatlantiske havørn, Floke, og en frieserhest ved navn Sleipner.

Det usædvanlige vennepar blev opdaget under den daglige træning med hestene, hvor de ansatte i reservatet kunne se, at ørnen Floke viste meget stor nysgerrighed for en ny hest i reservatet. Floke føj hen til Sleipner, hvor den satte sig ned og spiste og var helt rolig ved situationen.

Det er over 35 år siden, at reservatet sidst har oplevet et sådant venskab mellem dyr. Dengang var det en havørn ved navn Nøkke og en araberhest ved navn Karim. Men det er ikke et forhold, der plejes helt af sig selv. Det kræver tid og træning, specielt når ørnen også skal være tryg ved en rytter. Det fortæller Peter Wenzel, der er daglig leder i Ørnereservatet.

»Det er lang tids træning, og det er ørnen, der bestemmer, om den vil hen til både rytteren og hesten. På den måde, er det et helt specielt samarbejde,« siger Peter Wenzel fra Ørnereservatet.

I mange år har ingen ørne altså vist nogen interesse for heste, indtil Floke en dag, af sig selv, ville være venner med rytter og hest. Og det er netop derfor, venskabet er så særligt, mener Peter Wenzel.

»Venskabet er opstået på fuldstændigt frie vilkår. Den startede med at sidde ved siden af hesten og spise. Den viste ingen tegn på frygt, og den hyggede sig ved siden af hesten. Det er ikke noget, vi ser særligt ofte«