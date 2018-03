I 1918 blev Danmarks første retspsykiatriske anstalt, "Sikringsanstalten", etableret. Her 100 år efter vil der på selvsamme adresse i Nykøbing Sjælland åbne et nyt fængsel.

Det sker, når man tager det nye Nykøbing Fængsel i brug til juni, oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Fængslet er et topsikret, lukket et af slagsen og vil til at starte med skulle huse 30 indsatte, der kommer fra arresthuse rundt om i landet.

»I første omgang rykker indsatte fra Vejle og Holbæk Arrest ind, hvilket hjælper med at tage det tryk, som arresthusene oplever i øjeblikket,« oplyses det i pressemeddelelsen.

Byggeriet af det nye fængsel er gået ind i slutfasen. Anderledes ser det ud på personalefronten.

»Den rigtig store opgave i forbindelse med det nye fængsel er selvfølgelig bemandingen. Vi slår stillinger op nu og håber, at vi på den måde kan skabe en stamme af gode folk på stedet,« siger Kriminalforsorgens områdedirektør på Sjælland, Rasmus Andersen, og fortsætter:

»Og så samarbejder vi med Odsherred Kommune i forhold til at rekruttere betjentelever lokalt.«

Det nye fængsel har ifølge Kriminalforsorgen »fået en sikkerhedsmæssig overhaling, så sikkerhedsniveauet er tilpasset til de krav, der stilles til fængsler anno 2018«.

Således er der bl.a. etableret dronesikring, overdækning af gåtursarealer, ligesom der er blevet opsat ekstra hegn.

På sigt er det forventningen, at Nykøbing Fængsel skal fungere som uddannelsesfængsel og altså være et sted, hvor fængselsbetjente kan komme i praktik under deres uddannelse.

I 2015 rykkede "Sikringsanstalten" adresse fra Nykøbing Sjælland til et nyt psykiatrisk hospital i Slagelse.