Børn over et år skal tvinges i daginstitution i 30 timer om ugen, foreslår regeringen. Det kan skade børnene, advarer eksperter.

Når folk bliver trykket på tegnebogen, ændrer de lettere adfærd, end hvis de er til gruppeterapi eller tygger nikotintyggegummi, mener ekspert. Regeringen fastholder, at kampagner er løsningen.

Ville verdensberømt forfatter have stemt på Putin?

Sydkoreanske analytikere frygter, at for store krav vil provokere Nordkorea inden møde med USA.

Et fly fra Thailand mod København er sikkerhedslandet i Stockholm, oplyser rejseselskab.

Det tager sandheden seks gange så lang tid som en løgn at nå ud til 1500 personer, lyder det.

Folkekirkens Nødhjælp afholdt søndag landsindsamling. 15.000 frivillige var draget ud for at samle penge ind.

Egypten og Tyrkiet er hårdt ramt af terrorfrygt. Nu begynder kunderne meget langsomt at vende tilbage, og de lokkes især med lave priser.

Nye aktører har det svært på chartermarkedet, hvor det er en fordel at være stor. Udenlandske koncerner sidder tungt på markedet.

Charterrejsen taber markedsandele til andre ferieformer. Nu satser branchens selskaber bredere for at større del i danskernes voksende rejselyst.

Den oplysning kan Christian Grandjean hverken be- eller afkræfte.

Ifølge Ekstra Bladet oplyser en passager, at flyet efterfølgende ikke kunne flyve videre, fordi den pilot, der skulle overtage flyet, var kørt galt på parkeringspladsen.

Tui har i første omgang givet passagererne madkuponer til aftensmad og morgenmad samt et hotelværelse.

Christian Grandjean oplyser, at personalets flyve/hviletider ikke tillader en flytur til København søndag aften. I stedet vil flyet fuldføre den sidste del af turen mandag.

Der var dermed tale om en sikkerhedslanding og ikke en nødlanding, da der på intet tidspunkt var fare på færde. Tui oplyser desuden, at der på intet tidspunkt har været fejl på flyet.

På turen fra Thailand oplevede flyet mere modvind end forventet. Da der samtidig var tågedis over København, vurderede piloten, at han ikke havde tilstrækkelig brændstof til en eventuel komplikation af landingen.

Et fly fra rejseselskabet Tui, der søndag skulle flyve fra Krabi i Thailand til København, er i stedet landet i Stockholm. Det oplyser rejseselskabets pressechef Christian Grandjean.

Når vinteren løsner grebet, og foråret snart får haverne til at spire og gro, er der god inspiration at hente i området omkring sydengelske Salisbury.

Faldende priser gør, at du i dag kan få ganske udmærkede trådløse hørepropper til omkring en tusse.

