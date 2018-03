Læger og forskere slår alarm: Vi er blevet federe, mere stressede og bevæger os mindre

Vi ved alt om kalorieregnskab, sætter rekord i fitnessabonnementer og bombarderes med sundhedsapps og tilbud på økologisk mad. Alligevel går det nu den forkerte vej med danskernes sundhed, viser nye tal fra undersøgelsen, Danskernes Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen offentliggør tirsdag. For første gang er mere end halvdelen – 51 pct. – af alle voksne danskere overvægtige, og antallet af svært overvægtige sætter rekord med knap 17 pct. Samtidig viser de nedslående data, som baseres på svar fra 180.000 danskere, at vi sammenlignet med 2010 og 2013 bevæger os mindre, spiser mere usundt, er langt mere stressede, sover dårligere, har flere smerter osv.

»Det er overraskende og stærkt bekymrende. Hvis vi ikke får vendt udviklingen, medfører det mere sygdom, flere dårlige leveår og tidligere død,« siger Jette Jul Bruun, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen.

Hun hæfter sig bl.a. ved, at hver fjerde dansker oplever et højt stressniveau mod hver femte i 2010, og at de 16-24 årige er de mest stillesiddende. Eneste glædelige udvikling er, at vi drikker lidt mindre alkohol. Ifølge Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, er forklaringen bl.a., at det går ud over vores evne til at spise sundt og motionere, når der i samfundet generelt er øget pres på, og flere er stressede, angste og deprimerede.

»Samtidig er den sociale ulighed vokset, så færre har råd til at leve sundt,« siger hun.

Forebyggelsen er forsømt

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen peger på, at vores forringede sundhed koster på sundhedsbudgetterne.

»Flere svært overvægtige betyder f.eks. flere med type 2-diabetes,« siger Kjeld Møller Pedersen, som mener, at forebyggelsesområdet er forsømt. Hos Lægeforeningen kalder formand Andreas Rudkjøbing udviklingen trist. Også han mener, at manglende forebyggelse er årsag til øget sygelighed.

»Der bruges mange penge og lægges storstilede planer for kræft, hjertesygdom og diabetes, men da er skaden jo sket. Til gengæld er der for ringe fokus på forebyggelse, hvor vi ved, at det virker at skrue prisen på f.eks. tobak, alkohol og usund mad i vejret og gøre det mindre tilgængeligt,« siger han.

Mere end hver anden dansker er overvægtig – det gælder også Bjarne Lynderup: Hjertet sagde stop ved 170 kg Bjarne Lynderup hører til den halvdel af danskerne, som er overvægtige, men han fik ikke mange reelle behandlingstilbud i sundhedssystemet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er ikke parat til at indføre flere forbud eller at hæve prisen markant på det usunde, men medgiver, at der skal mere skub i forebyggelsen.

»Der er milevid forskel på kommunernes indsats, og der vil regeringen i løbet af foråret komme med udspil, der hæver niveauet og samtidig giver klare retningslinjer for den lokale forebyggelse,« siger hun.