Forsvarsministeriet har nu overraskende valgt at flytte hele det planlagte F-35-anlæg i Skrydstrup på grund af omfattende problemer med støj.

Det betyder, at det store danske kampflyprojekt bliver forsinket med et år, så de første nye kampfly først kan lande i Danmark i 2023. Samtidig udløser beslutningen en ekstra regning på 260 mio. kr., oplyser Forsvarsministeriet.

Forsinkelserne, som blev offentliggjort på et borgermøde om flystøj torsdag aften i Vojens-hallerne, er opstået efter, at Jyllands-Posten gennem længere tid har afdækket en række problemer forbundet med det danske milliardindkøb af 27 nye kampfly fra amerikanske Lockheed Martin, heriblandt problemer med støj.

I et dokument om ændringerne og nye tiltag i Skrydstrup, som Jyllands-Posten har fået læst op, fremgår det samtidig, at forsinkelsen af projektet og flytningen af anlægget betyder, at »behovet for at ekspropriere jord på grund af terminalstøj bortfalder«. Hidtil har ministeriet ellers sagt, at der skulle opkøbes 10-15 ejendomme, men det er ikke længere nødvendigt, oplyser Forsvarsministeriet.

Til gengæld kan ministeriet stadig ikke udelukke, at det senere kan blive nødvendigt at ekspropriere ejendomme på grund af selve flystøjen fra F-35, når flyet letter og lander i Skrydstrup. Det vil stå klart senere i år, når ministeriet offentliggør en række helt nye beregninger af flystøj for både F-35- og F-16-kampflyet.