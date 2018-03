Nødherberger i Aarhus og København melder optaget

De hårde kuldegrader, som de seneste dage har ramt landet, gør det sværere for hjemløse at klare sig gennem natten.

Derfor opsøger de i højere grad et nødherberg, hvor de kan få mad, sove trygt og møde menneskelig omsorg.

Blå Kors' nødherberger i landets to største byer kan således melde om fyldte sengepladser natten til i dag.

I København var presset så voldsomt, at man har været nødt til at afvise hjemløse og sende dem tilbage i kulden.

»Det er hårdt at afvise mennesker og fortælle dem, at de ikke kan få lov til at sove hos os. Det er bestemt ikke nemt,« sagde Aicha Lund, leder på nødherberget Grace, til Radio27syv.

Fordelingen af nødherbergets 40 sengepladser foregår gennem en lodtrækning blandt de hjemløse.

»Det lyder kynisk, men det er den eneste måde, vi kan gøre det på for at sikre, at vi får en rolig aften. Vi ville selvfølgelig rigtig gerne have flere sengepladser, men det kan vi desværre ikke på grund af brandmyndighederne,« sagde hun til radiokanalen.

Anderledes ser det derimod ud i den anden ende af landet.

Aarhus Vinterherberg har kun henvist enkelte hjemløse til byens andre herberger, og i øjeblikket oplever man en gavmildhed ud over det sædvanlige hos lokalbefolkningen.

»Det er overvældende. Vi er nærmest blevet invaderet af venlige og hjælpsomme aarhusianere, der har afleveret store mængder tøj, mad, termokander og soveposer til mennesker, der har brug for det,« siger Mathias Waage Petersen, der til dagligt arbejder som projektleder på vinterherberget.

Den enorme opbakning kommer efter, at herberget lavede et opslag på Facebook, hvor det rakte hånden ud til de aarhusianske borgere. Pludselig væltede det ind med gode tilbud til de hjemløse.

Mathias Waage Petersen fortæller, at vinterherberget nu føler sig godt rustet til de kommende frostnætter.

»Lige nu har vi faktisk så meget, at vi kun mangler nogle gode, solide herrestøvler,« lyder meldingen.

Nødherberget opfordrer dog stadig borgerne til at komme forbi og indlevere mad og varmt tøj til de hjemløse.

Desværre, ingen seng i nat: Mange hjemløse afvises fra herberger Der er mangel på herbergspladser i Danmark, mener Institut for Menneskerettigheder.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærds seneste optælling af hjemløse fra 2017 viser, at der er over 6600 hjemløse i Danmark. Antallet har været stigende i en årrække.

Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom, og det kræver derfor også en særlig indsats at hjælpe de berørte.