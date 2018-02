Over 1.500 udviste kriminelle er kommet retur til Danmark de seneste fem år

I sidste måned delte den 30-årige kroatiske Jura Levakovic en video af sig selv, hvor han kom kørende gennem Københavns gader. Det var til trods for, at han blot én måned tidligere var blevet udvist for bestandigt fra Danmark.

Kroaten er nevø til Gimi Levakovic, der har fået tilnavnet "sigøjnerbossen", og er en del af en tendens.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet har søgt hos Anklagemyndigheden, har nemlig vist, at kriminelle udlændinge, som er blevet udvist af Danmark, i stigende grad vælger at rejse tilbage over den danske grænse.

DF efter to år med grænsekontrol: »Det er entydigt i Danmarks interesse«

Ifølge aktindsigten blev 323 udlændinge sidste år dømt for at have brudt et indrejseforbud, hvilket er en stigning på 12 pct. i forhold til 2016.

I alt har 1.574 udlændinge fået en dom for ulovligt at have rejst ind i Danmark trods forbud i løbet af de seneste fem år.

I dag giver det i praksis 20 dages ubetinget fængsel, når en person, der er udvist, bryder indrejseforbuddet første gang. Det var også den fængselsstraf, som Jura Levakovic fik ved en såkaldt straksdom for nylig.

Udsigten til at skulle i fængsel virker dog ikke til at afskrække den 30-årige kroat.

»Jeg kommer tilbage. Så bliver jeg fanget og sat på et fly, og så tager jeg tilbage igen, og sådan gør jeg indtil indtil den dag, jeg kradser af,« sagde Jura Levakovic til Ekstra Bladet tilbage i 2016, mens han sad fængslet i Enner Mark Fængsel.

Levakovic-nevø blev udvist fra Danmark i al hemmelighed

20 dages fængsel for at bryde et indrejseforbud er imidlertid alt for lidt, mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

»Derfor vil vi nu genfremsætte et forslag, vi ikke tidligere har kunnet få opbakning til, hvor vi lægger op til en minimumsstraf på et års fængsel. Det vil samtidig betyde, at straffen er lang nok til, at afsoningen kan ske i hjemlandet,« siger han til Ekstra Bladet.

Også hos Socialdemokatiet er man klar til at kigge nærmere på en skærpelse af straffen, påpeger retsordfører Trine Bramsen over for mediet.

I dag vil det ifølge EU-regler kræve en straf på minimum seks måneder for, at de danske myndigheder kan sende en udlænding til afsoning i hjemlandet.

Det er ifølge Trine Bramsen derfor vigtigt, at straffen bliver hævet så tilpas meget, at Danmark opfylder den nedre grænse for, hvornår man kan sende folk hjem til afsoning.

Regeringen vil råbe omstridt domstol op: Men den lytter allerede Menneskerettighedsdomstol overlader mere magt til staterne i bl.a. sager om udvisning af kriminelle udlændinge, viser analyse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil gerne drøfte strafniveauet for denne type forseelser med de øvrige partier, skriver hun i et skriftligt svar til Ekstra Bladet. Hun tror dog, at der er tale om en gruppe, som »nærmest er immune« over for straf.

Hun mener derfor, at det i stedet er vigtigere, at politiet og de relevante myndigheder bliver bedre gearet til at reagere hurtigt og korrekt, så snart en udvist udlænding opdages herhjemme.