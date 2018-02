Professor: Stærk økonomi hjælper indvandrere i job

Det er især et stærkt arbejdsmarked, der hjælper med at få flere indvandrere og efterkommere i job i Danmark.

Det mener professor i samfundsøkonomi Bent Greve.

Torsdag viser en opgørelse fra Finansministeriet, at den såkaldte erhvervsfrekvens - andelen af befolkningen, der er i arbejde - er steget markant for indvandrere fra lande uden for Vesten siden 2015.

Så mens udgifterne til indvandrere fra ikkevestlige lande og deres efterkommere i Danmark steg til i alt 36 milliarder kroner i 2015 - tre milliarder mere end året før - har de nu formentlig toppet.

Kun få jobs fra at slå rekorden: Beskæftigelsen fortsætter mod toppen

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V) skyldes den stigende beskæftigelse, at regeringen har lavet stramninger, der får flere ud på arbejdsmarkedet, og at det går godt i den danske økonomi.

Men det er især den sidste faktor, der får nydanskere i job, mener professor Bent Greve fra Roskilde Universitet (RUC).

- De her tal svarer til, hvordan vi også så det op til den finansielle krise. Når det går godt med økonomien, og der er fremgang i efterspørgslen, så kommer indvandrerne og efterkommere markant mere ud på arbejdsmarkedet, siger han.

Torsdag viser tal fra Danmarks Statistik også, at den samlede danske beskæftigelse er meget tæt på at slå rekorden fra 2008. I december sidste år havde 2.721.000 personer et lønmodtagerjob - kun 1100 under det højeste nogensinde.

Fakta: Ikkevestlige indvandrere koster statskassen milliarder

- Der har været et langt større træk på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, fordi mange af de her indvandrere vil gerne ligesom alle andre kunne forsørge sig selv og have noget at stå op til om morgenen, siger Bent Greve.

Bent Greve spår, at regeringen vil bruge tallene til at styrke fokus på at få indvandrere og efterkommere knyttet tættere til arbejdsmarkedet.

- Det her afspejler fuldstændig klart, hvor vigtigt det er at sikre arbejdsmarkedsintegration. Det er simpelthen det, der er afgørende for, hvordan indvandringen påvirker dansk økonomi, siger professoren.