Medie: Gribskov Kommune fyrer omstridt firma fra sygepleje

Der er stort set ingen kommuner, der i dag anvender lovgivningens økonomiske sanktioner over for forældre, som sender deres børn på genopdragelse.

Hver femte kommune har gjort sig selv røgfri, og mange ansatte har valgt at skodde smøgerne - selvom det for nogle har været svært.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Det bliver sværere og sværere at bevæge sig rundt i Danmark – uden at blive overvåget. Bilens nummerplade sætter fodspor overalt.

Den video skulle Bulgarien nok ikke have lavet:

10 virksomheder har betalt bøder på 10.000-25.000 kr. for at oplyse priser uden moms til forbrugerne. Forbrugerombudsmanden har særligt fokus på området. Finans

Socialdemokratiets retsordfører frygter, at detaljeret liste med opfordring til drab på danske politikere kan afholde folk fra at stille op i politik.

Manden er anholdt i Albanien, og politiet vil nu have ham udleveret til Danmark.

Seks kommuner går onsdag i gang med et toårigt forsøg, der skal styrke danskernes mentale sundhed.

Efter kritik af det private plejefirma Attendo for firmaets fakturering og pleje i Gribskov Kommune har kommunen fået nok. Det skriver Ugeposten i Gribskov Kommune.

Efter flere dårlige sager skal Attendo ikke længere stå for hjemmesygepleje i Gribskov, skriver lokalt medie.

Drengen har erkendt at stå bag indbruddet.

Gamle lavarør kan gøre det nemmere at bosætte sig på Månen. Specielt nyopdagede grotter langt mod nord er spændende, fordi de kan rumme vand i form af is.

Eksperten Anne-Vibeke Isaksen fortæller om aktuelle campingtendenser og viser vej til nogle af de mest specielle og spændende campingpladser, det er værd at besøge i Danmark og Europa i 2018.

