Med bamset pels og uskyldige øjne: Rovdyret er altædende og på kraftig fremmarch i Danmark

Den ser lille og uskyldig ud med sin bamsede pels og sine maskerede, runde øjne, men mårhunden er uønsket i den danske natur.

Det relativt nye danske rovdyr, der har bredt sig herhjemme siden 1995, estimeres at findes op til 3.000 eksemplarer i Jylland. Og et nyt specialestudie fra Københavns Universitet peger på, at den reproducerer sig med stor hast.

Studiet af 92 livmødre fra mårhunde viser, at en drægtig mårhund i gennemsnit får 11 unger. Og den kan begynde at yngle, fra den er et år gammel. Det betyder, at et sæt mårhunde på tre år kan blive til flere hundrede.

Trussel eller gevinst? 500 nye dyrearter er kommet til Danmark

Den nye - og ifølge Miljøstyrelsen »overraskende« - viden viser, at rovdyret har potentiale til at brede sig hurtigt. Informationerne kan få betydning for, hvordan vi skal bekæmpe mårhunden på dansk grund, skriver Miljøstyrelsen.

Eksempelvis tyder det på, at det vil være mest effektivt at skyde dyrene i vintermånederne, før de bliver drægtige.

»Når mårhundene reproducerer sig selv så hurtigt, så betyder det, at hvis man skyder to mårhunde i januar måned, så vil man ikke behøve at skulle bekæmpe 13 i maj måned for at holde bestanden nede,« siger Hans Erik Svart, specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

Ægte pels eller ej?: Danske tøjfirmaer anklaget for at fuppe forbrugerne

Dyret betragtes nemlig som invasivt. Med definitionen menes der, at den ikke har naturligt hjemme på dansk jord, og at den skader biodiversiteten. Siden 2010 har man ført en særlig indsats for at bekæmpe mårhunden, der betegnes som altædende.

Man har bl.a. gps-mærket 18-20 steriliserede mårhunde - såkaldte "Judasdyr" med det formål at opspore og afsløre deres artsfæller. Hvis "Judasdyret" viser tegn på at have fået en mage, bliver parret indfanget og magen aflivet, før den sterile mårhund udsættes igen.

Før 1995 var der kun én indrapportering om observationer af mårhunden. Man mener, at flere eksemplarer siden er vandret hertil fra Tyskland, og at tamme dyr, som er undsluppet fra fangeskab, kan have formeret sig.

Man må skyde mårhunden året rundt, hvis man har jagttegn. Derudover må alle bruge godkendte fælder til at fange dyret.