Ægtepar fik første Michelinstjerne: Det er en livsstil

To danske restauranter har mandag fået deres første michelinstjerne.

På MeMu i Vejle huserer ægteparret Mette Derdau, som er sommelier, og Michael Munk, som er kok.

Sammen ejer de restauranten, og det gør den første michelinstjerne til noget særligt, forklarer Mette Derdau.

- Jeg havde ikke turdet håbe på det her, men jeg havde da drømt om det, siger hun.

- Det er jo en livsstil for os, og vi lever som ægtepar. Vi bruger al vores tid og hele vores hverdag på det, så det er klart, at det er en forløsning at få et klap på skulderen.

Mandag blev også en rigtig god dag for køkkenchef Eric Kragh Vildgaard fra Jordnær, som fik den anden nye danske stjerne.

For Gentofte-restauranten er efter at have været åben i bare ti måneder blevet optaget i Michelin-guiden for de nordiske lande.

- At vi får denne her anerkendelse er helt vanvittigt, siger køkkenchefen efter uddelingen.

- I dag får vi en anerkendelse af Michelinguiden, som er det, drømme er gjort af for kokke, selv om vi ikke som sådan jagtet denne her stjerne.

To danske restauranter fik deres første Michelinstjerne

- Det er noget som naturligt kommer, når vi arbejder på det niveau, vi gør. Vores niveau er at have glade gæster. Hver eneste gæst er speciel, siger han.

Han takker desuden sin kone, Tina Kragh Vildgaard, som udgør den anden del af restaurantens værtspar.

- Det er hende der viser vejen. Der var ikke noget Jordnær uden hende, lyder det fra køkkenchefen.

I alt har 26 danske restauranter en plads i den prestigefyldte guide. Samlet har Danmark 31 michelinstjerner.

Kun Den Røde Cottage i Klampenborg beholder ikke sin stjerne, men. restauranten er også lukket siden sidste uddeling.

Udover to helt nye restauranter i guiden er Kadeau i København blevet opgraderet fra en til to stjerner.

Det kommer dog ikke som en overraskelse for køkkenchefen, Nicolai Nørregaard.

- Vi synes, at det, vi gør, er det her værd. Det har hele tiden været ambitionen.

- Det, vi laver, er til det. Vi har et kæmpehøjt niveau. Vi har den fulde oplevelse, siger den Nicolai Nørregaard, der er lettet.

Næste skridt er tre stjerner:

- Hvis jeg har fået fem stjerner i en anmeldelse, vil jeg gerne have seks.

- Hvis jeg har fået en michelinstjerne, vil jeg gerne have to. Så jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke vil gå efter tre, når jeg vågner i morgen, siger han.