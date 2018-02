Bispebjerg-sagen ruller videre: Trecifret millionunderskud blev skjult for politikerne

Beskyldninger om vildledning og tilbageholdte oplysninger klæber sig nu til et byggeri på Bispebjerg Hospital.

Politikerne i Region Hovedstaden godkendte den 24. oktober sidste år et projektforslag om et nyt akuthus. Det skete på baggrund af en indstilling fra regionens embedsmænd, hvori der stod, at hospitalet og dets bygherrerådgiver var enige om, at budgettet på 1,5 mia. kr. holdt.

Men det er ikke korrekt, kan Jyllands-Posten afsløre. Bygherrerådgiveren Drees & Sommer advarede i en rapport til hospitalets ledelse den 29. september i fjor om, at budgettet var overskredet med 298 mio. kr.

Den oplysning er dog aldrig nået frem til politikerne.

»Jeg føler mig vildledt. Det er fuldstændig uacceptabelt, at administrationen kører sit eget løb på denne måde,« siger Martin Geertsen (V), medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Karin Friis Bach, medlem af regionsrådet for De Radikale, kalder sagen »meget kritisabel«.

»Vi har måske godkendt noget, vi ikke burde have godkendt, fordi man har tilbageholdt oplysningerne for os. Jeg føler mig misinformeret,« siger hun, som i lighed med Martin Geertsen kræver en redegørelse fra regionens administration.

Indstillingen til politikerne blev skrevet af regionens administration, men med input fra Bispebjerg Hospitals ledelse. Regionens administration afviser at have modtaget oplysningen om en budgetoverskridelse fra hospitalsledelsen før den politiske behandling i oktober. Efter administrationens opfattelse var budgettet ikke overskredet, hvorfor politikerne ikke blev orienteret.

Det har ikke været muligt at komme til at tale med den nuværende ledelse på Bispebjerg Hospital. Tidligere vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, som blev afskediget i januar i år, mener, at bygherrerådgiverne regnede forkert, da de påpegede en budgetoverskridelse på 298 mio. kr.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Anderen (S) er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendelser.