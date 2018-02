Video fra kirken: Kongehuset og venner sang for Prins Henrik

Nye tal viser et markant fald i syriske og afghanske asylsøgere

To piger på 15 og 16 år er blevet indlagt til intensiv behandling.

To teenagepiger indlagt, og politiet advarer:

Fagfolk på institutioner og bosteder oplever et værdiskred i de unges seksualitet som følge af nye normer fra nettet og reality-tv. En sociolog og en sexolog er dog ikke så bekymrede.

Den kongelige familie besøger Christiansborg Slotskirke, inden dørene åbnes for offentligheden lørdag.

Lørdag og mandag fra kl. 15 til 19 samt søndag fra kl. 12-19 vil offentligheden have adgang til Christiansborg Slotskirke, hvor man vil kunne tage afsked med prinsen.

Prins Henriks kiste skal efterfølgende ligge castrum doloris, hvilket på latin betyder sørgeforhøjning eller smertens borg. Den kongelige tradition indebærer, at man stiller en lukket ligkiste til offentlig til skue på en forhøjning i nogle dage inden begravelsen, flankeret af en æresvagt.

Her deltog omkring 25 personer, herunder dronningen, kronprins Frederik med kronprinsesse Mary og deres børn samt prins Joachim med prinsesse Marie og børnene, i en ceremoni, som varede knap en halv time.

Sikkerhedssamarbejde, der omfatter efterretninger og terrorbekæmpelse, skal træde i kraft næste år, siger May.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

Google Chrome-browseren vil blokere de reklamer, der ikke følger retningslinjerne for skånsomme reklamer.

Den nye Hyundai Ioniq plug-in hybrid starter fra godt 260.000 kr. og kan klare 63 km på ren el. Prisen er den samme for Ioniq hybrid- og elbilmodellerne.

Et af verdens mest imponerende kirkebyggerier tager tid og skaber sult, men heldigvis er hjælpen i nærheden.

