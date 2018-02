Venner, protektioner og gudbørn siger farvel til prinsen mandag

Venner, gudbørn, protektioner og repræsentanter for erhvervslivet får mulighed for at besøge Christiansborg Slotskirke, hvor prins Henrik ligger på castrum doloris, mandag klokken 13.

Det oplyser kongehuset ved en pressebriefing fredag.

Efter besøget i Christiansborg Slotskirke vil der være et arrangement for de omkring 200 inviterede i Fløjlsgemakket på Christiansborg.

Mens prinsen ligger på castrum doloris, vil der være musik.

Castrum doloris betyder på latin sørgeforhøjning.

Det er en kongelig skik at stille en lukket ligkiste offentligt til skue på en forhøjning i nogle dage inden begravelsen.

For de inviterede bliver arrangementet mandag en mulighed for at sige farvel til prinsen i slotskirken. Ceremonien tirsdag bliver efter prinsens eget ønske mindre.

Prins Henriks båre ligger aktuelt i Riddersalen i Cristian IX's Palæ.

Her havde kongehusets ansatte fredag formiddag mulighed for at tage afsked med prinsen.

Klokken 18 fredag vil båren blive overført til Christiansborg Slotskirke.

I den forbindelse vil der være en mindre og privat kirkelig handling.

Den forestås af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, som også modtager familien ved kirken.

Omtrent 25 vil være til stede i kirken fredag aften, meddeler kongehuset.

Ti veteraner fra Den Kongelige Livgarde vil bære kisten ind i kirken.

Ved ankomsten til Christiansborg Slotskirke bliver prinsens båre mødt af et æreskompagni fra Jydske Dragonregiment.

Låsepindene på bukkene, der bærer prins Henriks båre, er lavet af træ fra steder, der alle har haft stor betydning for prins Henrik.

Den øverste er lavet af asketræ fra Fredensborg Slot, hvor prinsen tilbragte sin sidste tid og godt kunne lide at komme.

Den midterste er lavet af buksbom fra Château de Cayx, hvor prins Henrik har brugt meget tid med sin hustru og i mange år var involveret i vinproduktion.

Den nederste er fra Gråsten Slot, hvor prinsen har tilbragt mange somre.