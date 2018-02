Stadig flere danskere siger ja til hinanden på rådhuset

Når danske par beslutter sig for at blive gift, ender størstedelen af dem med at sige ja til hinanden på rådhuset.

I dag er det mindre end hver tredje vielse, der bliver forrettet af en præst. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og tendensen er over de seneste år blevet stadig mere udtalt.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

I alt blev 31.341 par af forskelligt køn viet i Danmark i 2017, hvilket er tre procent flere end året inden. Af disse vielser var 10.212 kirkelige.

Udviklingen siger noget om danskernes pragmatiske syn på bryllup og ægteskab, mener Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), hvor hun blandt andet arbejder med samlivs- og familieformer.

- Når det er de borgerlige vielser, der er i vækst, vidner det om, at mange gifter sig af praktiske grunde. Ægteskabet er ikke nødvendigvis noget, man lægger det store og religiøse i, men snarere noget der handler om at få orden på tingene.

- Det bliver en slags privat forsikringsordning, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Når de kirkelige vielser ligger stabilt, mens de borgerlige stiger, kan det meget vel være en udvikling, der bunder i danskernes høje skilsmisserate. Over 15.200 par blev sidste år skilt.

Det mener Ulla Morre Bidstrup, der er uddannelses- og afdelingsleder på Pastoralseminariet i København og forfatter til flere bøger om vielser i kirken.

Og det skyldes ifølge hende, at der er noget indlejret i selve det kirkelige ritual, der insisterer på, at det er en engangsbegivenhed.

Man lover at være sammen indtil døden, og hele iscenesættelsen, hvor en far fører sin datter op gennem kirken og overgiver hende til en gom, har karakter af noget, der kun foregår én gang, lyder forklaringen.

- Derfor er der mange, der afholder sig fra et kirkeligt bryllup, når de bliver viet anden eller tredje gang, siger hun til Kristeligt Dagblad.