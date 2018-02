Stéphanie Surrugue havde aldrig før beskæftiget sig med kongehuset, før hun i 2010 sagde ja til at skrive en biografi om den nu afdøde prins Henrik. Men det skulle vise sig, at mødet med prinsen blev et overraskende positivt bekendtskab.

»Han var virkelig nem at arbejde med. Jeg brugte to år på at skrive bogen, og ikke én eneste gang var der et emne, vi ikke kunne tale om. Han var overraskende åben og meget ærlig,« fortæller Stéphanie Surrugue.

Prins Henrik bisættes om syv dage: Torsdag flyttes hans båre til Amalienborg

Hun ser det som en meget stor tillidserklæring, at hun fik lov til at udfordre prinsen på emner, der ikke nødvendigvis var nemme for ham at tale om.

»Vi talte bl.a. om hans møde med danskerne, som jo ikke altid har været lige let, og om hvordan det er at være en del af en institution, der altid er omgivet af sladder. Han havde tydeligvis besluttet sig for, at når han stillede op til sådan en bog, så skulle det være en rigtig bog. Han havde lyst til at fortælle om sit liv og sine overvejelser og ikke bare levere et skønmaleri.«

Uffe Ellemann-Jensen: »Prins Henrik var en sprudlende rejseledsager«

Stéfanie Surrugue beskriver prinsen som et varmt, humoristiske og ikke mindst meget stolt menneske, der krævede rigtig meget af både sig selv og af livet. Men hun mener, at han var det på en meget usnobbet måde, fordi han grundlæggende var nysgerrig på andre mennesker.

»Men måske er danskerne og prinsen på nogle områder gået lidt fejl af hinanden. Danskerne har på mange måder set ham som meget kontroversiel, og han har omvendt haft lidt svært ved at forstå, hvorfor danskerne ikke i samme grad, som han kunne have ønsket sig, gik med på hele debatten om hans titel,« siger hun.

Fogh: Prins Henrik havde ret - titlen som prinsgemal var udtryk for en skævhed

Stéphanie Surrugue mener dog, at man skal huske på, at der i 1960'erne, da prins Henrik kom til Danmark, var en del flere kulturelle forskelle på Danmark og Frankrig, end der er nu, og at prinsens møde med danskerne ikke var præget at et stort kultursammenstød.

»Han er jo født i et land, der om noget er en inkarnation af republikken, og så blev han en del af i et land med monarki,« forklarer hun.

Men selvom der måske har været lidt støj på linjen mellem prinsen og danskerne, så er Stéphanie Surrugues oplevelse, at rigtig mange danskere så prinsen som én, der gjorde sig umage for at være en god støtte for sin hustru og en flittig person i kongehuset.