Prins Henrik er død. Han blev 83 år. Læs her, hvad der er blevet sagt om ham gennem årene.

Historiker Lars Hovbakke Sørensen:

- Da prins Henrik kom til landet, var der langt mellem udlændingene. Der var en fasttømret opfattelse af, at danskheden knyttede sig til bestemte måder at opføre sig. I dag ville meget have set anderledes ud.

Forfatter Stéphanie Surrugue, der har skrevet biografien "Enegænger - portræt af en prins" mener, at den svære begyndelse i Danmark ikke kun kan tilskrives danskerne. Også kongehuset har et ansvar.

- Hoffet var dårlig til at brande ham. I stedet for at slå på, at han med sine fem sprog og karriere i diplomatiet kunne blive en gevinst for landet, så satte man ham på et kontor med en telefon og en sekretær. Man havde aldrig haft en prinsgemal før og vidste ikke, hvad man skulle stille op med ham.

Forfatter Suzanne Brøgger:

- Jeg kan kun sige, at prins Henrik er musisk, han er hjertelig og har humor. Som da jeg – inspireret af fransk kultur – udgav mine "Breve til prinsen af Mogadonien", en satire over det søvndyssende dyne-Danmark, og prinsgemalen kvitterede med et nytårskort, underskrevet "Prinsen af Mogadonien".

Mark Flindt, tidligere direktør for Schæffergården Hotel- og Konferencecenter:

- Jeg har kendt prinsgemalen gennem 22 år og rejst med ham over hele verden. Han er et meget nysgerrigt, behageligt og opmærksomt menneske, som vil gøre det godt for alle – fattig som rig – tyk som tynd. Jeg er imponeret over hans intelligens og store viden. Når man er på hold med prinsgemalen i Bezzerwizzer, er man næsten altid sikker på at vinde.

Gitte Seeberg, tidligere generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden:

- Jeg har været på Comodo-øerne med prinsgemalen. Som altid kan det næsten ikke blive vildt og primitivt nok. Han kan ikke komme tæt nok på varanerne, selv om alle ved, hvor farlige de er. Jeg vil også fremhæve hans evne til at behandle alle mennesker ens, uanset om det er tjeneren eller den allerøverste. Han har en fantastisk evne til at få alle mennesker til at slappe af, fordi han er så oprigtig interesseret.

Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, i bogen "Fordi jeg var nødt til det":

- Ved en kongelig sammenkomst, efter at jeg var gået af som formand, blev jeg kaldt over til prins Henrik, som sagde, at han længe havde ønsket at tale med mig og fortsatte: "Den tv-udsendelse, hvor De var nede hos Deres frisør, fordi De skulle gå af som formand, var vældig morsom". Det var pænt af ham. Og det har jeg oplevet mange gange. Prins Henrik er gemytlig og jovial og utrolig sød. Bortset fra, når han får de flip over, at han vil være konge.

Modemanden Erik Brandt, da prins Henrik havde fået sin demensdiagnose:

- Ja, det er trist. Men ved du hvad? Nu skal hans kongelige højhed og jeg hygge os og grine og have det lige så sjovt i de næste 20 år, som vi har haft det i de første 50.