Det gik kun en vej: Nu stiger skatten på den sidst tjente krone under Løkke

Siden skatten på den sidst tjente krone toppede med 73,2 pct. under statsminister Poul Schlüter (K) i 1985, har skiftende regeringer haft det højt på dagsordenen at nedbringe den såkaldte marginalskat.

Men 30 års nedadgående kurve er nu bremset, og under statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ledelse stiger den øverste marginalskat.

Det sker, til trods for at regeringen tirsdag i denne uge kunne præsentere en aftale med Dansk Folkeparti om den skattereform, som Løkke og Venstre havde varmet op til i fem år.

Marginalskatten stiger i perioden fra 2015 til 2022 med 0,08 procentpoint, så den lander på 56,53 pct., viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Det svarer til omkring 800 mio. kr. i skat.

Det skyldes, at bundskatten er blevet hævet flere gange fra 2015 og frem. Først for at finansiere en afskaffelse af den såkaldte brændeafgift og siden for at finansiere en afskaffelse af PSO-afgiften.

»Det er stærkt kritisabelt. Der har været en klar tendens til, at marginalskatten er faldet i 30 år, og så er det da brandærgerligt, at udviklingen er stoppet. Og navnlig når det sker under danmarkshistoriens, ifølge den selv, mest borgerlige og liberale regering,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra tænketanken Cepos.

Den øverste marginalskat er et udtryk for den skat, man maksimalt skal betale af den sidst tjente krone, når man både betaler arbejdsmarkedsbidrag, kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag, bundskat samt topskat. Marginalskatten er afgørende for tilskyndelsen til at arbejde ekstra.

Løkkes V-regering og VLAK-regeringen nedfældede ellers klokkeklare ambitioner om, at »regeringen ønsker at reducere marginalskatten«, som det hedder i VLAK’s regeringsgrundlag.

LA, der krævede topskatten sænket med mindst 5 procentpoint, indtil partiet indtrådte i regeringen, ærgrer sig.

»Regeringen har et klart ønske om at sænke skatten på den sidst tjente krone. Men når det ikke sker, så er det, fordi et flertal i Folketinget ikke ønsker det. Det er er meget, meget ærgerligt,« siger finansordfører Joachim B. Olsen.

Finansminister Kristian Jensen (V) anerkender, at det går den forkerte vej.

»Det er en lille ændring i marginalskatten. Men det er desværre en ændring i den forkerte retning,« siger finansministeren.

Han fremhæver, at skattetrykket falder de kommende år.