Prins Henrik undersøgt for tumor i venstre lunge - den er godartet

Prins Henrik er fortsat indlagt på Rigshospitalet. Her er han blevet undersøgt for en tumor i venstre lunge.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

- Tumoren har heldigvis vist sig at være godartet.

- Prins Henrik vil i dag blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion. Efter endt behandling vil Hans Kongelige Højhed tage ophold på Fredensborg Slot.

- I denne forbindelse vil Hendes Majestæt Dronningen i dag tage residens på Fredensborg Slot, skriver kongehuset.

I en pressemeddelelse fra kongehuset lød det søndag, at prins Henrik siden 4. januar havde været i Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital.

- Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, lød det således søndag.

I den mellemliggende periode har både kronprins Frederik og prins Joachim kommenteret prins Henriks indlæggelse og afdramatiseret den i medierne.

Den seneste indlæggelse kommer efter en række sygdomsforløb gennem det seneste år. I efteråret meldte kongehuset ud, at 83-årige prins Henrik lider af demens.

Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

I august sidste år måtte prinsen lade sig indlægge med smerter i højre ben, der var opstået som følge af en operation i juli sidste år.

Prins Henrik, på fransk Henri Marie Jean André de Monpezat, er født i 1934 og blev i 1967 gift med dronning Margrethe 2. af Danmark.

Han har i sin rolle som prins været aktiv i officielle pligter for kongehuset og er kendt for sit gode humør.

I sin nytårstale i 2015 meddelte dronning Margrethe dog, at prins Henrik ville trække sig tilbage fra offentligheden.