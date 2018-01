Forsvaret sender satellit ud i rummet for første gang

En danskudviklet minisatellit – en såkaldt cubesat - bliver sendt ud i rummet fredag, hvis alt går efter planen. Det skriver Videnskab.dk.

Satellitten er ejet og betalt af Forsvarsministeriet, og den skal udføre overvågningsopgaver for Forsvaret i Arktis.

- Det er første gang, at Forsvaret sender sin egen satellit ud i rummet.

- Hvis det bliver en succes, kan det blive et skridt imod, at Forsvaret engagerer sig mere i at bruge rummet, siger Charlotte Wiin Havsteen, ansvarlig for projektet ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, til Videnskab.dk.

Satellitten er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og rumvirksomheden GomSpace i Aalborg.

Den måler blot 30x20x10 centimeter og indeholder radiomodtagere, der kan opfange positionssignaler fra skibe og fly.

Herudover sidder der også et kamera på satellitten, som kan tage billeder af Arktis, når vejret er klart.

- Den vejer kun otte kilo, og den er så lille, at den kan være i en almindelig Fjällräven-rygsæk, fortæller Charlotte Wiin Havsteen.

- Satellitten skal hjælpe med at løse forsvarets opgave med overvågningen i Arktis. Den kan give et overblik over, hvem der er i området, og hvad de laver.

Forsvaret har betalt 11,7 millioner kroner for satellitten. Prisen dækker både det videnskabelige udviklingsarbejde og opsendelse af satellitten.

Overvågning fra rummet: Observationer af buler, der flytter sig, kan forudsige katastrofer Jordens indre bevægelser viser sig som ”buler”, der flytter sig på jordens overflade. Ved hjælp af et teleskop i rummet kan man nu overvåge dem og bruge observationerne til at forudsige katastrofer og redde liv.

- Det er et helt nyt spring for forsvaret at gå ind i rumalderen. Tidligere har de selvfølgelig brugt udenlandske satellitdata ligesom alle os andre, men det er første gang, at de får deres egen satellit.

- Det er selvfølgelig rigtig interessant for os, der er i rumbranchen, siger astrofysiker og direktør for DTU Space Kristian Pedersen til Videnskab.dk.

Satellitten bærer navnet Ulloriaq, som betyder "stjerne" på grønlandsk. Den vil blive sendt afsted fra Kina fredag om bord på en kinesisk "Long March"-løfteraket, hvis vejret tillader det.

Hvis Ulloriaqs bidrag til overvågningen af Arktis er en succes, kan den måske blive den første i en række af nanosatellitter, som kan blive sendt ud i rummet af det danske forsvar, skriver Videnskab.dk.

I forbindelse med opsendelsen af Forsvarets nye satellit vil en anden danskbygget satellit også blive sendt ud i rummet.

Denne satellit, som kaldes GomX-4B, er ligeledes bygget af den nordjyske virksomhed GomSpace. Den er finansieret af den europæiske rumfartsorganisation ESA og har helt andre opgaver end forsvarets Ulloriaq-satellit.